Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 novembre 2021/ Previsioni Acquario, Gemelli e Bilancia

Cosa dobbiamo aspettarci oggi, lunedì 29 novembre 2021? La risposta arriva dall’oroscopo Paolo Fox, ma in questo spazio ci concentriamo sui segni d’Aria. I nati sotto il segno di Acquario, Gemelli e Bilancia possono contare sul consueto appuntamento dell’astrologo a Radio Latte Miele per scoprire che giornata sarà e quali sono le previsioni.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno di Acquario e Gemelli?

Primo segno d’Aria su cui ci concentriamo con l’oroscopo Paolo Fox è quello dell’Acquario. Molto importante è questo cielo per l’acquario, è il tempo di vivere relazioni intriganti. In questo momento se sei rimasto deluso dall’amore, vorresti viverlo in modo libero. Il superamento di paure e timori è basilare. E’ difficile omologarsi ad altri, è arrivata l’amba di una nuova vita professionale.

Che giornata sarà per i Gemelli? Avere questa luna dissonante al mattino fa capire che c’è qualcosa che non va. Sabato e domenica non sono state giornate facili e se c’è stata una discussione in coppia, il pomeriggio di questo lunedì è facile per cercare di ricostruire uno strappo. Questo resta un periodo molto strano e nei rapporti con gli altri ci vuole chiarezza; attenzione ad un ex.

Bilancia, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo tra i segni d’Aria che analizziamo grazie all’oroscopo Paolo Fox è Bilancia. Il fatto che la luna entra nel tuo segno zodiacale è certamente di buon auspicio. Ora possono raddoppiare i progetti e le fantasie, le uniche fantasie bloccate sono quelle d’amore. Bene le questioni di lavoro e se desideri fare qualcosa di diverso, ma i sentimenti sono un pò strani, quelli che hanno dovuto affrontare dei problemi o hanno iniziato dopo un crollo un nuovo amore, forse non sono così certi di avere in mano le redini della situazione.

