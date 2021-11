Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 novembre 2021/ Previsioni Pesci, Cancro e Scorpione

Approfondimento sui segni d’Acqua con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox fornite dal noto astrologo nel consueto appuntamento su Radio Latte e Miele. Occhi puntati dunque su Pesci, Cancro e Scorpione. Cosa devono aspettarsi coloro che sono nati sotto questi segni? Possiamo scoprire insieme che giornata sarà quella di oggi, lunedì 29 novembre 2021…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Pesci e del Cancro?

Primo segno d’Acqua che andiamo ad analizzare con l’oroscopo Paolo Fox è quello dei Pesci. Concentratevi sulle cose maggiormente importanti: puoi effettuare una richiesta, contattare una persona, muoviti da oggi entro il tre perché avremo stelle migliori. Questo è molto importante, chi ha una bella storia la convalida, forse chi si è separato da poco ascolterà con diffidenza, ma chi ha già un amore è certo che le cose andranno per il meglio. Basta volere il meglio, che arriverà.

Tutte le emozioni sono vincenti per il Cancro, ma tranne quelle che ti fanno stare male. Riconosci l’amore quando soffri un pochino, quando senti la mancanza di una persona, quando desideri qualcuno che non c’è. Forse il tuo animo è un pò masochista, ma alcuni sono tosti e hanno un concetto di amare se soffrono e altri sono meno dipendenti da questa costrizione. Per te la conquista d’amore è importante, forse sei perplesso e addirittura qualche cancro potrebbe pensare che da soli si sta meglio.

Scorpione, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

A chiudere la girandola di previsioni dell’oroscopo Paolo Fox è l’ultimo segno d’Acqua, lo Scorpione. Sul lavoro possono arrivare piccole soddisfazioni, abbiamo un cielo importante già da mercoledì la luna sarà nel segno, la parte centrale di questa settimana promette un pochino meglio e alcune questioni potrebbero sbloccarsi. Incerta è la situazione a livello emotivo, perché ogni tanto prendi le cose un pò troppo di petto; cerca di farti scivolare addosso i problemi.

