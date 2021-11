Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 novembre 2021/ Previsioni Sagittario, Ariete e Leone

Anche oggi, lunedì 29 novembre 2021, ci ritroviamo puntualmente per il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox e in particolare le previsioni fornite nella rubrica dedicata da Radio Latte e Miele. Quali sono le previsioni per i segni di Fuoco? Che giornata sarà Sagittario, Ariete e Leone? Scopriamolo insieme…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Sagittario e dell’Ariete?

Cominciamo il nostro viaggio tra le previsioni dell’oroscopo con quelle che riguardano il Sagittario. Questo periodo, secondo Paolo Fox, porta conferme sui lavori part time, non ti scoraggiare perché i pianeti possono portare un contatto che maturerà nei prossimi mesi. Una dichiarazione d’amore può rassicurare.

L’Ariete si trova in una situazione un pò strana, perché da una parte è pronto a superare tanti ostacoli e dall’altra ci sono tante cose da mettere in ordine. E’ come se improvvisamente nella tua vita un colpo di vento avesse buttato all’aria tutto, emozioni, amore, progetti e adesso bisogna ripartire. Quindi quelli che sono partiti a settembre con un buon progetto, possono andare incontro a delle soddisfazioni, anche se non mancano i problemi di stress. Ci saranno delle opportunità.

In amore calma piatta, se c’è un problema non bisogna sottovalutarlo.

Leone, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo il focus sui segni di Fuoco con il Leone. Secondo l’oroscopo Paolo Fox, il pomeriggio di questo lunedì è utile, avere il sole e il mercurio favorevole indica che ci sarà una svolta, magari non troppo radicale, perché sul piano economico e lavorativo tutto è ancora da iniziare e alcuni traguardi non sono stati superati, però intanto c’è più coraggio. Alcuni hanno dovuto per destino o per questioni legate alla vita sociale cambiare identità e iniziare un nuovo progetto, nel pomeriggio ci sia più forza.

