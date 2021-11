Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 novembre 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro

Anche i segni di Terra protagonisti delle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox nella quotidiana rubrica su Radio Latte e Miele. Quali sono le indicazioni per i nati Vergine, Capricorno e Toro? Che giornata sarà quella di oggi, lunedì 29 novembre 2021? Domande che trovano risposta di seguito…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

Quello della Vergine è il primo segno di Terra di cui ci occupiamo tramite l’oroscopo Paolo Fox. Non è un periodo utile per iniziare qualcosa di nuovo, ma è molto importante adesso perfezionare qualcosa fatto nel passato. Questo periodo forse è un pò stancante perché stai cercando di mandare avanti un progetto, che entro primavera del prossimo anno sarà importante per trovare serenità. Per questioni di contratti ci potrebbero essere degli impicci e devi risolvere tutto entro la fine di dicembre.

La voglia di avviare nuovi progetti è tantissima per il Capricorno, chi vuole cambiare potrà muoversi. Non essere troppo statico, non aspettare sempre il prossimo treno, perché rischi di perderli tutti, ti devi lasciare andare, magari salire in alto per il cuore. Cielo importante per le coppie che vogliono convivere e che stanno insieme.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Questa rubrica focalizzata sui segni di Terra non si può chiudere senza le previsioni dell’oroscopo del Toro. I segno zodiacale del toro può in questa mattina ci sarà un pò di tranquillità. Venere è in buon aspetto, quindi i rapporti di famiglia e con gli altri sono protetti, invece nell’ambito del lavoro ci sono dei cambiamenti, per destino o volontà, ma cerca di fare solo quello che è nelle tue corde. In un periodo così rivoluzionario possono capitare proposte strampalate.

