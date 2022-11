Oroscopo Paolo Fox oggi, 29 novembre 2022/ Ariete, Toro, Bilancia, Scorpione: pianeti

In questo martedì, come andranno le cose per i segni zodiacali? Ce lo dice l’Oroscopo di Paolo Fox sui canali di Radio Latte Miele. Per l’Ariete, la situazione astrologica è importante: questo segno deve stare però attento a non allacciare rapporti con persone difficili. Per il Toro, forse c’è stato un problema d’amore durante l’estate: ora ci sono questioni personali e di lavoro da affrontare. Per la Bilancia, queste sono giornate decisive: se c’è un conflitto d’amore adesso andrà superato. Infine lo Scorpione, che vivrà giorni di forte passionalità: se c’è una situazione di disagio, andrà trovata una soluzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 novembre 2022/ Leone, Vergine, Capricorno, Acquario: cielo

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, occhio ai sentimenti

Ariete. la situazione astrologica è interessante, ma ci sarà un’ulteriore spinta dal 20 dicembre e i primi sei mesi dell’anno saranno importanti. Venere è sempre favorevole. L’Ariete ha un modo di fare abbastanza grintoso e determinato: forse si tratta in parte di superbia, anche giustificata dal fatto che l’Ariete non rimane mai in seconda linea e si fa valere nella vita. Ora c’è decisamente più fiducia rispetto al passato. L’amore, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, è molto interessante! Un consiglio: non allacciare rapporti con persone difficili. Le emozioni più belle si vivono con chi ci sta, non chi fugge.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 novembre, I Fatti Vostri/ La classifica dei segni

Toro, forse c’è stato un problema d’amore. Durante l’estate, c’è stata una una piccola incomprensione o qualche momento di silenzio, almeno astrologicamente. Adesso le situazioni possono essere gestite con maggiore tranquillità, anche se non è una settimana molto semplice. Ancora ci sono questioni personali e di lavoro da affrontare, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Piano piano si sta ritrovando la creatività e voglia di fare.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, l’amore

Bilancia, sono giornate decisive, anche se ogni tanto non credi in te stesso. Forse c’è stato un conflitto estivo, di un recupero basato solo ed esclusivamente sulla tua forza. In questi giorni, soprattutto a dicembre, se c’è un conflitto d’amore, andrà superato: alcune coppie sono ancora sul chi va là e devono risolvere tutto, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo domani 30 novembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Previsioni e stelle

Scorpione, in questi giorni avrai una fortissima dose di passionalità, come forse è già capitato agli inizi del mese. Chi ha incontrato una passione importante all’inizio di novembre, non se la lascerà scappare. Per questo segno è importante avere successo sociale, personale e saper di poter contare su qualcuno, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Se c’è stato un momento di disagio, dovrai trovare una soluzione: dal 6 dicembre ancora di più.













© RIPRODUZIONE RISERVATA