Oroscopo Paolo Fox oggi, 29 novembre 2022/ Gemelli, Cancro, Sagittario, Pesci: stelle

In questa giornata di martedì 29 novembre, cosa succederà ai 12 segni zodiacali? Per i Gemelli ci sono tante opposizioni: in questo periodo c’è confusione e un momento di forte disagio. Per il Cancro invece la situazione astrologica sembra favorevole: ora anche sul lavoro ci saranno cambiamenti di rotta e nuove collaborazioni. Per il Sagittario, il cielo è importante con Venere nel segno ma ci vuole pazienza con i Gemelli e la Vergine. I Pesci hanno bisogno di un po’ di serenità ma adesso non è semplice farlo perché possono nascere polemiche, anche in amore. Dicembre porterà delle soluzioni e il 2023 sarà molto importante.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 28 novembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro: stelle...

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Cancro, situazione astrologica

Gemelli, la situazione astrologica è ricca di opposizioni e questo ha portato, tra il 24 al 25 novembre, una grande confusione e un momento di disagio, che però andrà diminuendo. Forse rimane un po’ di amarezza e questa situazione lascia aperta una provocazione, ma non bisogna andare oltre. Evitare atteggiamenti orgogliosi e critici sarà fondamentale, soprattutto se si ha torto. Bisogna chiarire alcuni rapporti di lavoro e d’amore, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 27 novembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Cancro, questa è una situazione astrologica favorevole, che ti consente di ottenere qualcosa di più, come probabilmente tanti hanno visto nella prima metà di novembre. Ci saranno cambiamenti di rotta: ora potresti ritrovarti a collaborare con altre persone anche sul lavoro, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi ha una carica importante potrebbe ricevere un attacco frontale: le critiche non mancheranno a dicembre, ma si andrà avanti a testa alta.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario e Pesci, il cielo

Sagittario, c’è un cielo importante: ora Venere è nel segno. In amore potrebbe esserci agitazione solo se hai due persone in testa oppure se c’è un conflitto tra una storia ufficiosa e una ufficiale. Con i Gemelli e Vergine ci vuole pazienza ma, in generale, questo è un cielo di grande ribellione. Bisogna mostrare i propri sentimenti senza inibizioni, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo è un grande cielo per riprendere quota anche sul lavoro dopo un settembre di smarrimento.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 25 novembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Pesci, in questi ultimi giorni, trovare un compromesso e un po’ di serenità, anche a livello personale, è difficile. Possono nascere delle polemiche anche in amore. Come dice l’Oroscopo di Paolo Fox, se la tua è una coppia stabile è meglio non temere. Se ci sono state delle grandi divergenze, un momento di disagio può rimanere. Intorno al 24 e 25 novembre c’è stato un momento di forte tensione. Dicembre porterà delle soluzioni e il 2023 sarà molto importante. Saturno da marzo sarà nel segno e spazzerà via molte ambiguità.











© RIPRODUZIONE RISERVATA