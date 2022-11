Oroscopo Paolo Fox oggi 29 novembre 2022/ Leone, Vergine, Capricorno, Acquario: cielo

Iniziamo questo martedì con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Per il Leone il cielo è buono dopo un inizio di novembre difficile. Se ci sono stati problemi per colpa del destino, ora le cose vanno meglio e il cielo è più favorevole. Per la Vergine, qualcosa non è andato secondo i piani. Sul lavoro bisognerà inoltre parlare chiaro. Per il Capricorno, c’è forse bisogno di un aiuto esterno se magari qualcosa non è andato bene. A dicembre spazio all’amore. Per l’Acquario è meglio non lasciarsi scappare un amore che potrebbe nascere.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, recupero

Leone, questa settimana recupera tantissimo. Novembre è iniziato male ma adesso va un po’ meglio. Questo segno riesce a trasformare una disfatta in una vittoria, afferma l’Oroscopo di Paolo Fox. Se hai avuto problemi per colpa del destino, come un dispiacere personale o familiare, è probabile che queste situazioni di grande disagio, invece di abbatterti, ti abbiano rafforzato. Ora hai un grande cielo, con Venere favorevole anche per le relazioni. Si potrà ottenere un vantaggio e chi lavora in un gruppo sarà apprezzato di più.

Vergine, dalla metà di novembre, qualcosa non è andato proprio come avresti voluto, anche dal punto di vista fisico. Questo 2022 può ancora sorprendere ma nel 2023, avendo Saturno opposto da marzo, tutto il superfluo verrà buttato all’aria. Sul lavoro, se ti sei tanto impegnato, bisognerà parlar chiaro. Di recente potresti esserti accorto che non tutti lavorano come dovrebbero e soprattutto a tuo favore, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno e Acquario, i pianeti

Capricorno, bisogna mettere in chiaro alcuni conti: questo segno vuole fare tutto solo ma c’è bisogno di un aiuto. Se ci sono state delle defezioni, magari non ti fidi di certe persone. Questo è stato un anno che ha tolto qualche riferimento e anche un po’ di stabilità, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, ma ora bisogna costruire un nuovo indirizzo, personale e professionale. A dicembre spazio all’amore.

Acquario, c’è una grossa concentrazione di pianeti in questo cielo favorevole! È un oroscopo di grande interesse. Se c’è una persona che vale la pena di frequentare, meglio approfondire il legame, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Meglio non lasciarsi scappare l’occasione di vivere qualcosa di importante proprio ora. Nell’ambito dell’amore, se ci sono rapporti con Toro e Leone, meglio mediare.













