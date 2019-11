Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 29 novembre: Capricorno, Sagittario, Scorpione, Gemelli e…

Oroscopo venerdì 29 novembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista per la giornata di oggi, venerdì 29 novembre 2019, ai microfoni della nota emittente radiofonica LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto, come di consueto, la rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere da vicino cosa ha detto. L’Ariete vive delle giornate di calo con qualche difficoltà. Questo novembre finirà tra stress e indecisioni, ma a dicembre ci sarà una crescita. I Gemelli invece iniziano il loro periodo di grande rinascita e da dicembre arriverà una crescita non di poco conto. Il Leone deve parlare in maniera chiara, cercando di evitare delle complicazioni inutili. Sono giornate ispirate per la Vergine che però deve trovare anche la voglia di riposarsi evitando di caricarsi sullo spazio un peso difficile da accettare. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore quando potrebbe scoccare qualche situazione interessante. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 24-29 novembre di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ora analizziamo l’oroscopo di Paolo Fox nel dettaglio partendo dai segni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: in questo weekend ci sarà un riscatto, c’è una novità in arrivo. Si detesta la routine come l’Acquario e l’Ariete, grandi emozioni nel futuro. In amore non si può escludere che si debba verificare la tenuta di un rapporto e magari spingere a capire cosa fare. Capricorno: la confusione è grande, quando si è così non è che non si agisca ma sembra che ci si isoli ma in realtà si pensa e quando si fa si vuole stare da soli. Questi due giorni se viene infastidito potrebbe rispondere male. Non bisogna prendersela se in questi ultimi due giorni di novembre il segno sarà un po’ scorbutico. Può capitare. Non ci saranno ambiguità da dicembre. Acquario: fine settimana importante e questi tre giorni raccomandano attenzione. Tutto sommato le complicazioni sono minori e Venere è tornata favorevole. Potrà portare una sterzata di energia. Giornata buona per chi vuole innamorarsi. Il segno è una primula rossa che si innamora se strettamente necessario. Pesci: weekend quasi esuberante che si potrebbe riversare in amore. Venerdì grande cielo, grande passione con Venere favorevole. Giornata utile per chi vuole fare degli incontri. I più giovani devono pensare all’amore.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Continuiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: venerdì e sabato sono giornate in calo. Novembre saluta con qualche piccolo momento di stress e indecisione. Alcune situazioni nell’ambito del lavoro stanno cambiando. Ci si sente meno protetti. Toro: arriva una fase migliore ed esclusiva. Non bisogna trascinare vecchi problemi. Quando c’è un buon oroscopo questo ci invita a migliorare la nostra vita. Se si ha un problema con una persona non è che improvvisamente questa diventa come si vuole, si potrebbe diventare un po’ intolleranti o pretendere cose che prima nn si pretendevano. Gemelli: inizia un periodo di rinascita e da dicembre arriverà una fase importante. Questo non vuol dire che riguardi più impegni e maggior lavoro. Pensiamo di essere felici se si hanno tanti soldi, in realtà bisogna essere sereni dentro. Cancro: in queste 48 ore ci sarà voglia di buttare all’aria tutto quello che non va bene un po’ come l’Ariete. Si deve fare molta attenzione, perché le perplessità diventano pesanti. Attenzione ai rapporti sentimentali non avvantaggiati da buone circostanze.

Paolo Fox, le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Infine andiamo a leggere l’oroscopo di Paolo Fox per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: deve parlare in maniera chiara. Si ha bisogno di persone che stiano accanto. La situazione astrologica attuale può far accettare un cambiamento senza risentirne troppo. Incontri favoriti. Vergine: saranno giornate molto ispirate. Il segno è tra gli stakanovisti, questo è nel modo di fare. A fronte di buoni risultati ci si può sentire stanchi. I punti deboli sono la fascia addominale o fatti legati all’aspetto digestivo. Si sente fatica. Bilancia: non riesce a mantenere la calma. Il consiglio è a chi sta con una Bilancia, queste 48 ore potrebbero essere pesanti e se non si viene capiti può nascere qualche incomprensione seria. Domenica sarà una giornata migliore. Scorpione: in questi giorni deve completare un accordo e capire cosa è importante fare per il prossimo anno che sarà protetto. Per il calendario l’anno inizia il 1 gennaio, ma astrologicamente dal 2 dicembre quando ci saranno stelle importanti. Chissà che non ci sia in mente qualcosa di bello. Si tratta di un segno veggente che capisce prima e sente se c’è un pericolo intorno. Ma è anche molto avventuroso se sente il pericolo invece di scappare ci si butta dentro soprattutto in amore.



