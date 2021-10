Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 ottobre 2021/ Attenti ai Pesci, Sagittario e Acquario…

I nati sotto il segno di Acquario, Pesci e Sagittario non vedono l’ora di scoprire quali sono le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, venerdì 29 ottobre 2021. L’esperto di astrologia, come di consueto, ha sciolto nel corso della sua rubrica Latte e Stelle, in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele, tutti i dubbi degli appassionati: dall’amore al lavoro, fino al denaro. Vediamo cosa accadrà!

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Acquario e Pesci

Alti e bassi, secondo l’oroscopo Paolo Fox, per coloro che sono del segno dell’Acquario. Va meglio, ma è ancora presto per cantare vittoria. “Senti che c’è qualcosa che non va, ma in realtà stai facendo un pò di confusione, a fare tutto rischi di sbagliare. Con Giove nel segno positivo, c’è chi ha iniziato una nuova strada, fatti valere a livello economico, perché potrebbe essere un problema. Le stelle aiutano chi cerca un amore, quindi è importante vivere in modo più leggero i legami”, ha spiegato l’esperto.

Attenti, invece, ai Pesci. “Forse hai vissuto momenti di disagio e momenti d’interesse, però puoi apprezzare il mondo e più ci avviciniamo a novembre e più andrai meglio. Quelli che hanno vissuto una separazione potranno superare ostacoli. Progetti importanti lavorativi, pensa di cambiare, ci sarà una riorganizzazione della tua vita con più serenità”.

Sagittario, cosa dice l’oroscopo Paolo Fox?

Il Sagittario, secondo l’oroscopo Paolo Fox, è chiamato ad affrontare un momento di difficoltà. “Il sagittario se c’è qualcosa che non va, dovrebbe parlare subito. Sabato e domenica, certe tensioni nel rapporto potrebbero tornare, quindi Venere potrebbe aver creato qualche disagio in amore. Stai vivendo una relazione da tanto tempo che non ha più smalto, oppure se convivi con una persona che ami, ma che ultimamente ti ha dato qualche problema, magari a livello di emozioni. Alcune coppie devono risolvere problemi di casa e questo comporta stress”, avverte l’esperto.

