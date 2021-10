Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 ottobre 2021/ Previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

È il momento per gli appassionati di astrologia, come di consueto, di andare a scoprire cosa riservano loro le stelle! Per farlo sarà sufficiente leggere l’oroscopo Paolo Fox per oggi, venerdì 29 ottobre 2021. L’esperto anche questa mattina si è espresso nel corso della rubrica Latte e Stelle, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento vedremo cosa ha annunciato ai nati sotto il segno di Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Ariete e Toro

Gli Ariete, secondo l’oroscopo Paolo Fox, possono finalmente tirare un sospiro di sollievo, dato che stanno arrivando momenti positivi. “Questo venerdì sente che c’è una bella carica, ma basta questo desiderio di riscatto per ottenerlo e in questo momento c’è qualche consenso in più. In realtà però l’Ariete passa momenti in cui vorrebbe rivoluzionare il mondo, in cui si arrabbia e altri in cui pensa ‘fate come volete, io vado per la mia strada, non voglio ulteriori seccature’. In questi giorni sei più sereno, mai rassegnato. L’amore è in recupero ma c’è qualche pensiero da risolvere”, ha detto l’esperto.

Non possono dire lo stesso, invece, i nati sotto il segno del Toro: “ C’è un po’ di agitazione, devi parlare perchè a novembre ci saranno grandi emozioni. Per i toro che sono single, avremo un transito di Venere molto interessante. Anche i più agitati e scontenti nati sotto questo segno zodiacale potranno trovare delle emozioni. Attenzione con i soldi”.

Gemelli, cosa dice l’oroscopo Paolo Fox?

Attenzione ai Gemelli! “E’ importante sfruttare queste giornate di venerdì e sabato per poter risolvere un problema personale, portare avanti un progetto. Non dimenticare che sei il segno della furbizia, astuzia e intelligenza, quindi riesci sempre a trovare la soluzione. Cerca di ritrovare i legami, specialmente negli amori di lunga data”, queste le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox.

