Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 ottobre 2021/ Scorpione male, Bilancia e Capricorno…

Bilancia, Scorpione e Capricorno, sappiamo che non vedete l’ora di scoprire cosa accadrà in questi ultimi giorni del mese. L’oroscopo di Paolo Fox ha risposto alle vostre domande per la giornata di oggi, venerdì 29 ottobre 2021. L’esperto di astrologia, come di consueto, si è espresso all’interno della rubrica Latte e Stelle, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento ci concentreremo proprio sulle sorti di questi tre segni.

Oroscopo di Paolo Fox: le previsioni per Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno della Bilancia, secondo l’oroscopo Paolo Fox, potrebbero essere pronti a vivere un momento favorevole, ma attenzione agli intoppi. “La bilancia in questo weekend deve recuperare l’amore, ma è tra quei segni che in questo periodo rimette in discussione alcune certezze, quindi in casi eccezionali sono possibili scontri in amore e in casi normali qualche diverbio e i sentimenti avranno bisogno di una revisione totale entro la prima metà di novembre. La situazione ideale c’è, ma senza magari fare troppe promesse per il futuro”.

Ancora un momento no, invece, per lo Scorpione. “Dovresti cercare di mantenere tutto sotto controllo, questo è un venerdì che potrebbe portare agitazione interiore. Per quanto riguarda il lavoro, non sono pochi coloro che stanno cercando da mesi di cambiare gruppo o ambiente, non da persone che stimi, ma il desiderio di fare cose nuove è molto alto. Lo scorpione in realtà vuole delle certezze e vive bene quando può ripetere una situazione, perché pensa che sia costruttiva e che si possa migliorare”, ha detto Paolo Fox.

Capricorno, cosa dice l’oroscopo Paolo Fox?

Nella vita del Capricorno, secondo l’oroscopo Paolo Fox, è un periodo chiave. “Siamo alle porte di un periodo molto importante, quando abbiamo delle stelle buone, non bisogna aspettare che cadano dal cielo, ma bisogna muoversi. A novembre arriva un’importante Venere, dal cinque e non devi avere paura di lanciarti in amore. Se hai già una storia si potrebbe potenziare per un’ avventura avvincente, finalmente anche a colori. Se ci sono dei dubbi da risolvere, parla chiaro”, avverte l’esperto.

