Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 ottobre 2021/ Vergine in amore, Cancro e Leone…

Immancabile appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox, puntuale anche nella giornata di oggi, venerdì 29 ottobre 2021. L’esperto di astrologia, come di consueto, ha svelato le sue previsioni nel corso della rubrica dal titolo Latte e Stelle, che va quotidianamente in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento scopriremo, nel dettaglio, cosa accadrà ai nati sotto il segno di Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Cancro e Leone

Il Cancro sta vivendo alti e bassi, soprattutto in termini di relazioni, per cui se hai problemi di questo genere segui il consiglio dell’oroscopo Paolo Fox: “I sentimenti sono da vivere senza pregiudizi, ma la realtà è che se c’è qualcosa che non ti piace, da novembre non sarai più cosi accomodante. Invece di ricordare come è stato un amore, in questi giorni forse è più importante evocare come è stato il passato, ma fino ad un certo punto, devi essere concreto: questa persona che ti piace, ti vuole o no? Se stai da tempo con una persona, è davvero dalla tua parte? Non ritornare su discussioni del passato”.

Non è un bel momento neanche per coloro che sono nati sotto il segno del Leone. “Iniziare un nuovo progetto con questo Saturno in opposizione può essere faticoso, ma è un peccato non provare nuove sfide, perché il leone sposta spesso l’asticella più in alto. Non pensare che un’impresa sia impossibile, soprattutto quando t’impegni, in quanto puoi quasi tutto. L’amore consiglia bene”, ha detto l’esperto.

Vergine, cosa dice l’oroscopo Paolo Fox?

Va meglio, secondo l’oroscopo Paolo Fox, invece, alla Vergine. “Il cielo da novembre è molto interessante, perché devi sapere che se hai una persona nel cuore, ci sarà un risveglio della sensualità, che può anche aumentare il livello di emozioni. Se non hai nessuno potrai fare un incontro speciale, però sicuramente dovrai vivere l’amore con più sprint, senza paura di sbagliare. Hai un grande bisogno di condividere sensazioni belle, ma anche di mettere da parte persone che per invidia o per competizione ti hanno creato dei problemi”, queste le previsioni.

