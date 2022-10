Oroscopo Paolo Fox oggi 29 ottobre 2022/ Pesci, Sagittario, Vergine, Gemelli: stelle…

Il weekend è arrivato, così pure l’appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. Dunque, è arrivato il momento di scoprire le previsioni di oggi, sabato 29 settembre 2022, per quanto riguarda i segni dei Pesci, Sagittario, Vergine e Gemelli. Cosa ha in serbo questa giornata per i nati sotto i questi segni? Dall’amore al lavoro, passando per la salute… Sono tanti gli aspetti affrontati dall’astrologo, le cui indicazioni a Radio Latte Miele, nella rubrica Latte Stelle, non lasciano nulla al caso. Pronti a scoprirle?

Pesci e Sagittario, cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Pesci, transiti di Sole e di Venere favorevoli secondo l’oroscopo Paolo Fox. Anche chi ha avuto dei problemi, può superarli. Se una persona non è più di riferimento, nella tua vita, non devi disperare! Tutto può cambiare in meglio! Mi raccomando, a volte i periodi di crisi servono proprio a rafforzare le nostre scelte: la fiducia in te stesso c’è. In amore, la prima parte di ottobre è stata molto pesante e spero che un rapporto non si sia scalfito troppo: nel caso ci sia una buona base, ora si può recuperare.

Sagittario, guardiamo al mese di novembre con fiducia, soprattutto nella seconda parte: tutto quello che imbastisci ora potrà avere un grande risvolto dal 16 in poi. Si riscontra, in questi giorni, solo un po’ di disorientamento, in particolare se a settembre c’è stato un problema per l’oroscopo Paolo Fox. Nella seconda parte di novembre capirai che è possibile, anzi indispensabile, fare delle cose in più. Cerca di curarti: se il tuo lavoro comporta delle responsabilità, è possibile che tu in questi giorni debba avere più forza, più energia per risolvere problemi.

Oroscopo Paolo Fox del 29 ottobre: Vergine e Gemelli

Vergine, questa Luna in buon aspetto è interessante, segnala l’oroscopo Paolo Fox: abbiamo un cielo vivace e anche una situazione di tranquillità. Se devi parlare a una persona che ti interessa, fatti avanti! Il fatto di avere nuove responsabilità comporta un’applicazione maggiore, nella vita quotidiana. Periodo stimolante, per cercare soluzioni in vista del futuro.

Gemelli, attenzione a un gesto azzardato o a uno scherzo che non è gradito. Dalla scorsa settimana, l’oroscopo Paolo Fox sta parlando di questi giorni che non sono vivaci come quelli vissuti nella prima parte di ottobre. In più questa Luna opposta porta dei ripensamenti, proprio se hai sbagliato qualcosa anche in maniera del tutto ingenua. È un weekend da vivere con un po’ di attenzione in più, anche per quanto riguarda l’amore.











