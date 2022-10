Oroscopo Paolo Fox oggi, 29 ottobre 2022/ Stelle di Acquario, Scorpione, Leone, Toro

L’Oroscopo Paolo Fox torna anche , sabato 29 ottobre 2022, per fornirci le sue previsioni e indicazioni. Ci sono tutti i segni, ma in questo caso ci soffermiamo sui nati sotto i segni di Acquario, Scorpione, Leone e Toro. Che cosa bisogna aspettarsi da questa giornata? Come si apre questo weekend? Sono alcune delle domande che affollano le menti degli appassionati di astrologia, a cui l’astrologo replica tramite il consueto appuntamento su Radio Latte Miele, nella rubrica Latte e Stelle. Non vi resta che scoprire se ci sono sorprese nel vostro futuro a breve termine…

L’oroscopo di Paolo Fox, il sabato di Acquario e Scorpione

Acquario, desiderio di rivoluzionare la tua vita: quelli che non seguono i tuoi progetti e pensieri potranno essere, in qualche modo, allontanati, perché detesti le persone che dicono sempre no e che sbuffano in continuazione. Un recupero è previsto per la seconda metà di novembre secondo l’oroscopo Paolo Fox: suggerisco di affinare i pensieri, per due settimane, e capire cosa sia opportuno fare. Ben venga anche un momento di riflessione profonda: l’Acquario è governato da Urano, pianeta delle piccole o grandi follie che spesso si realizzano, ma anche da Saturno, pianeta della riflessione e della solitudine (anche se l’Acquario è un segno molto socievole), che a volte fa bene, di tanto in tanto, per capire cosa si ha dentro e quali siano le migliori prospettive da seguire, in vista dei prossimi mesi.

Scorpione, avere molti pianeti nel segno è un elemento di forza ed ecco perché l’oroscopo Paolo Fox ti dice di darti da fare. Anche se l’amore non ha bussato alla tua porta, potresti cercare qualcosa di più, ma dipende dalla tua volontà: sì ad allargare il giro di conoscenze, ma ci vuole anche una buona predisposizione nei confronti dei sentimenti. So che l’amore spesso per te è una sfida: ti chiedo solo di non sprecare questo transito di Venere che porta una passione o un innamoramento. Potrà capitare, in questi giorni, di vivere una sfida, se vuoi a tutti i costi entrare nel cuore di una persona a cui, non dico che non piaci, ma che in questo momento si rivela un po’ distratta.

Leone e Toro, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox di oggi?

Leone, qualche perplessità nasce ora che i pianeti sono “nervosetti”. Tu ami investire sulle tue capacità e già da tempo però hai trovato delle persone non proprio di riferimento, evidenzia l’oroscopo Paolo Fox. I sentimenti possono essere messi in discussione, soprattutto se hai a che fare con delle persone che non sono proprio sulla tua stessa lunghezza d’onda o magari cercano di farti fare qualcosa che non vuoi fare. Attenzione all’orgoglio che spesso la fa da padrone, nei rapporti.

Toro, sapete che questi pianeti in opposizione portano al massimo certi squilibri e tensioni. Ognuno ha la propria vita: chi ha una separazione in ballo, difficilmente troverà adesso un punto d’accordo. L’oroscopo Paolo Fox pensa però anche alle coppie che si vogliono bene e che si vedono meno: magari hanno discusso per i figli o per la casa. È probabile che ci sia più fatica nel portare avanti le cose: questo non limita le buone speranze in vista del futuro, però bisogna risolvere qualche contenzioso, al limite anche consultando un esperto. Nuovi amori da verificare il campo.

