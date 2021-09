Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 settembre 2021/ Le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

L’oroscopo Paolo Fox rivela le previsioni per oggi, mercoledì 29 settembre, agli amanti delle stelle. L’esperto di astrologia, come di consueto, si è espresso nel corso di “Latte e stelle”, la rubrica che va in onda su Radio Latte e Miele. Come inizierà la settimana per i nati sotto il segno di Ariete, Toro e Gemelli? Vediamolo subito in questo approfondimento.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Ariete e Toro

Ariete, per questo mercoledì dovrete avere tutto sotto controllo. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox raggiungere un obiettivo con ostinazione a volte può essere controproducente. Il periodo risulto positivo per i rapporti interpersonali, in particolare per comprendere meglio se stessi. Attenzione a qualche ripensamento in giornata.

Il cielo è positivo per il Toro nonostante alcune controversie in ambito familiare. Chi sta attraversando questo genere di preoccupazioni, anche in ambito amoroso, forse è andato oltre con i modi a causa di troppo nervosismo. Verso la metà del mese di ottobre la situazione sentimentale ritroverà stabilità.

Oroscopo Paolo Fox: cosa riservano le stelle ai Gemelli?

La presenza di Giove, Saturno e anche Marte in posizione positiva continua a stimolare creatività e voglia di conoscere nei Gemelli. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox di oggi mercoledì 29 settembre 2021 non mancherà un andamento abbastanza altalenante, ma riuscirete a gestire la situazione per approfittare di ogni occasione.

