Oroscopo Paolo Fox oggi 29 settembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 29 settembre 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Questo mercoledì potrebbe rivelarsi particolarmente interessante per il Capricorno. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox nonostante il nervosismo dell’ultimo periodo causato da problemi economici, avrete la possibilità di rimettervi in sesto grazie ad una grande inventiva e forza di volontà. Attenzione ad alcune questioni legali che potrebbero generare un po’ di preoccupazione. La presenza di Venere tutela la sfera amorosa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 settembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Acquario, dal punto di vista astrologico l’unica nota dolente è la posizione di Venere. In realtà sembra che abbiate deciso di dare maggiore importanza a questioni lavorative ed economiche. In questo momento non desiderate ingerenze esterne, preferite stare lontani da persone che vorrebbero mettervi inutile pressione. Chi ha da poco chiuso una relazione importante può comunque pensare positivo visto il ritorno di Venere previsto per ottobre. In ambito lavorativo siete alla ricerca di maggiore libertà, non tutti però riusciranno in questo intento. Godetevi le piccole emozioni.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 settembre 2021/ Previsioni Cancro, Leone e Vergine…

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

Pesci, da un po’ di tempo vi state appesantendo psicologicamente a causa di troppa malinconia. Cercate di dedicarvi maggiormente al relax e di non appoggiarvi troppo al passato e a ragionamenti poco produttivi. Il periodo potrebbe riservare grandi sorprese per chi avrà la forza di mettersi in gioco, soprattutto dal punto di vista professionale. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox questo mercoledì sarà caratterizzato da una leggera confusione, in particolare per chi è alle prese con alcune discussioni in ambito familiare.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 settembre 2021/ Le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA