Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 settembre 2021/ Previsioni Cancro, Leone e Vergine…

Un nuovo inizio di settimana in un mese che volge al termine. L’oroscopo Paolo Fox accorre subito in nostro aiuto per capire come affrontarlo. L’astrologo ha offerto le sue previsioni nel corso del suo consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In questo approfondimento ci occuperemo delle indicazioni sulla giornata di oggi, mercoledì 29 settembre 2021, per Cancro, Leone e Vergine. Cosa devono aspettarsi? Che giornata sarà? Domande a cui stanno per trovare risposta…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e del Leone?

Cancro, dopo la giornata di ieri qualcosa sembra non andare nel verso giusto. Chi sta gestendo degli investimenti riguardanti la casa potrebbe incontrare alcune difficoltà di natura economica. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox il periodo positivo riguarderà la seconda settimana di ottobre, per oggi dedicatevi alla cautela.

Un po’ di preoccupazione potrebbe caratterizzare questo mercoledì per il Leone. Avete da poco abbandonato un percorso consolidato per iniziare una nuova e sconosciuta esperienza. Questa ondata di novità metterà a dura prova il vostro essere perfezionista, causando un po’ di preoccupazione e agitazione.

Vergine, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Vergine, quando alcune situazioni vi destabilizzano tendete a chiudervi in voi stessi, portandovi ad essere negativi anche con le altre persone. L’Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 29 settembre 2021 suggerisce di cercare di affrontare le vostre problematiche senza riversare rabbia sugli altri. La comunicazione è sempre importante, cercate di ritrovare la giusta serenità.

