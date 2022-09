Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 settembre 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: i progetti…

Una nuova giornata è appena iniziata: vediamo cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per oggi. Per l’Ariete, è un momento importante con tante cose da fare ma in amore non tutto va per il verso giusto: caricarsi di troppi obblighi è sbagliato, anche oggi. Per il Toro, c’è un grande cielo ma alcuni giorni può esserci della tensione, come oggi, a causa della Luna opposta. Qualche piccolo fastidio può però essere superato. I Gemelli ci vuole impegno in questa giornata: Venere inizia un bel transito e ci sono tante idee e progetti.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 settembre 2022/ Cancro, Leone, Vergine: le stelle

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, la coppia…

Ariete, è un momento importante per quanto riguarda l’attività e le cose che dovete fare, come spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, anche se in amore c’è qualche nuvoletta. Avete la necessità di essere amati, ascoltati, di prevalere e di essere sempre al centro dell’attenzione ma cercare di caricarsi di troppi obblighi è sbagliato. Il discorso legato alla coppia è stancante: chi ha una nuova storia dovrà metterla alla prova.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 settembre 2022/ Bilancia, Scorpione, Capricorno: lavoro..

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, le stelle

Toro, hai un grande cielo, però si sa che in alcune settimane può esserci del disagio e della tensione che oggi è rappresentato dalla Luna opposta. Ottobre sarà un mese importante per voi, anche in amore. Molti hanno cambiato partner, lavoro, posizione. Il Toro è molto comprensivo ma forse ora non è contento di un risultato. Forse c’è una disillusione che non modificherà le situazioni di base, quindi si tratta solo di superare qualche piccolo fastidio, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, ci vuole impegno in questa giornata. Se hai un progetto, ci vuole forza: il tuo fascino inoltre è in aumento! Venere inizia un transito bello, Marte è nel segno, Giove è in sestile, quindi in aspetto buono. Hai tante idee e progetti da realizzare che anche quando si chiude un lavoro sei subito pronto a saltare altrove. Ottobre ha buone prospettive per te, dice l’Oroscopo di paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 settembre 2022/ I pianeti di Capricorno, Acquario, Pesci

