Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 settembre 2022/ Bilancia, Scorpione, Capricorno: lavoro..

Iniziamo questo giovedì con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox sui canali di Radio Latte Miele. La Bilancia, oggi, ha Venere che entra nel segno. In amore bisognerà capire se vale la pena rimanere in un rapporto o andare via. Per quanto riguarda lo Scorpione, forse ci sono tensioni in famiglia, soprattutto con i genitori. Sul lavoro, qualcuno potrebbe avere un contratto in scadenza e aspirare ad altro. Il Sagittario, è sotto pressione. Nel lavoro c’è indecisione e forse c’è da sbloccare un accordo.

Oroscopo di Paolo Fox: Bilancia, Venere nel segno

Bilancia, Venere entra nel segno è certamente un messaggio di speranza. Forse ora vorreste riappacificarvi con una persona, però se avete a che fare con qualcuno proprio lontano dai vostri gusti, dovete cercare di capire se rimanere o meno. Chi è solo e in cerca di un nuovo amore potrebbe, grazie a questa Venere, trovare un incentivo in più per trovare la propria metà.

Oroscopo di Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, il lavoro…

Scorpione, con questa Luna nel segno si parla di intuizioni. Nei rapporti genitori e figli, c’è sempre qualcosa che non va: questo segno è libero da pregiudizi, perché è governato da Marte. Forse restano tensioni per la gestione della casa o per spese improvvise. Nell’ambito del lavoro, alcune scelte importanti andranno fatte entro la primavera dell’anno prossimo: qualcuno potrebbe avere un contratto in scadenza oppure trovare qualcosa di meglio. Alcuni progetti sperimentali nati da poco potrebbero finire o cambiare drasticamente, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario, avete sempre la tendenza a fare scelte drastiche, di abbandonare o rivedere percorsi. Questa è una settimana sotto pressione: chi si aspettava una riconferma non l’ha avuta. Nel lavoro c’è indecisione: c’è chi non sa cosa farà e non sa cosa vuole. Se c’è da ritrattare un accordo o sbloccare una situazione, forse sarà meglio rimandare tutto a ottobre, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.











