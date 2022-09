Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 settembre 2022/ Cancro, Leone, Vergine: le stelle

Cominciamo questa giornata con l’Oroscopo di Paolo Fox. Il Cancro, si trova in un periodo un po’ strano. La giornata di oggi vede il segno più forte ma c’è bisogno di qualche certezza in più. Il momento generale è di grande confusione, infatti. Il Leone è in attesa di qualcosa: bisogna fare attenzione ad avanzare richieste, forse è meglio aspettare qualche giorno. Per la Vergine, questa è una giornata interessante. Dopo l’uscita di Venere dallo spazio zodiacale, bisogna stare attenti a non discutere per motivi banali nella coppia.

Oroscopo di Paolo Fox: Cancro, periodo strano

Cancro, questo per te è un periodo molto strano: fate delle cose, magari anche bene, ma c’è chi vi pesta i piedi. Se avete iniziato qualcosa di nuovo, forse è un po’ più faticoso. Inoltre chi è fermo è agitato per ovvi motivi. Questo potrebbe essere un periodo di rilancio, però voi vorreste avere più certezze, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. La giornata di oggi vi vede un po’ più forti, ma occhio all’amore: se parlate solo di lavoro con il partner, il vero problema sarà tenere sotto controllo il rapporto. Oggi la Luna vi protegge, ma c’è un quadro generale di grande confusione.

Oroscopo di Paolo Fox: Leone e Vergine, provocazioni e…

Leone, ogni tanto può capitare di arrabbiarsi, soprattutto quando non vi sentite rispettati. Questa è una giornata di attesa: attenti a se volete avanzare delle richiesta. Forse è meglio aspettare il 30 o direttamente il primo giorno di ottobre, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Attenti anche alle chiacchiere: forse potreste cadere nell’ambiguità ma occhio a qualche provocazione di troppo. In questo momento bisogna puntare tutto sulla propria capacità di azione.

Vergine, questa è una giornata interessante. Mercurio retrogrado comunque è sempre nel segno e Venere esce dal vostro spazio zodiacale dopo avervi favorito. Voi siete sempre impegnati, poi però vi stancate molto, soprattutto a livello mentale. Attenzione in questi giorni a non discutere per motivi banali, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, soprattutto in coppia. In vista di ottobre, sono favoriti gli accordi.

