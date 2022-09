Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 settembre 2022/ I pianeti di Capricorno, Acquario, Pesci

Questa giornata inizia con l’Oroscopo di Paolo Fox. Il Capricorno, oggi, ha un’ottima Luna mentre Mercurio retrocede: questo vuol dire che bisognerà riguardare delle cose che riguardino il futuro. Giove, invece, è già proiettato alla prossima primavera. Per l’Acquario, Giove è favorevole ma bisogna dare spazio al futuro e non pensare troppo al passato. In amore, bisogna fare attenzione a non amare persone già impegnate. Per quanto riguarda i Pesci, chi è solo o in cerca d’amore non ha trovato molto. Dalla seconda metà di ottobre, però, le stelle saranno più morbide.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 settembre 2022/ Bilancia, Scorpione, Capricorno: lavoro..

Oroscopo di Paolo Fox: Capricorno, buona la Luna

Capricorno, oggi c’è un ottimo apporto di questa Luna. Mercurio, invece, retrocede: bisogna ripensare a cose che riguardano il futuro. Questo segno ora è molto forte e questo Giove dissonante sta progettando grandi cose in vista della prossima primavera. I prossimi mesi saranno di ambientazione e studio. Amore? Chi è reduce da una separazione a volte sembra che abbia superato tutto, ma non è così: c’è bisogno di tempo, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo domani 29 settembre 2022: Sagittario Capricorno Acquario Pesci/ Lavoro e...

Oroscopo di Paolo Fox: Acquario e Pesci, l’amore…

Acquario, tutta la situazione esistenziale cresce in positivo. Questo Giove è favorevole, ma bisogna evitare di tornare al passato, perché l’Acquario è il segno del futuro! Dando spazio ai rimpianti, vi troverete male. Tutto ciò che è nuovo vi piace anche se potreste voler cercare qualcosa di vecchio, magari nel lavoro. Attenzione a non amare persone già impegnate o troppo strane, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, chi è solo e in cerca di un nuovo amore, al momento non ha trovato un granché. Da questa giornata però, ma ancora di più dalla seconda metà di ottobre, le stelle diventano più morbide. Anche per le relazioni sentimentali, avremo un cielo più efficace. Se una storia non va più bene, andrebbe rivista, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox! L’inverno porterà consiglio, ma ancora di più il 2023. La gestione del patrimonio risulta essere un po’ confusa: dal punto di vista economico bisognerà fare delle scelte.

Oroscopo domani 29 settembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA