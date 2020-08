Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 agosto 2020/ Amore e Lavoro, quali i segni top e flop

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista per oggi, 3 agosto 2020, su LatteMiele. Ecco i segni che si possono considerare al top. Tra questi c’è sicuramente l’Ariete che ha una Luna davvero molto intrigante che regala delle possibilità non di poco conto. Nonostante questo alcune difficoltà rimarranno. I Gemelli sono pronti a risolvere quelle che possono essere delle situazioni da considerarsi non di facilissima gestione. Anche per quanto riguarda i sentimenti potrebbero arrivare delle ottime risposte. Il Cancro è pronto a trovare nella sua orbita una Venere molto intrigante che permette di avere maggiore forza anche per chiarire delle questioni sentimentali che sembravano non andare come si voleva. La Vergine ha delle condizioni astrologiche che sembrano promettere un mese davvero ricco di cose da fare e che possano portare a un recupero sia sul lavoro che nel campo dei sentimenti.

Oroscopo amore: L’Ariete è pronto a vivere un agosto che sui sentimenti indica di fare un po’ più attenzione. Qualcuno si sentirà però un po’ in gabbia e rischierà per questo di esplodere. Il Toro invece è piuttosto confuso. Questo potrebbe portare a qualche complicazione economica in grado di riflettersi anche sull’amore. Sono buone le possibilità in amore per i Gemelli che potrebbero contare anche su un recupero non di poco conto. Il Cancro vedrà venerdì Venere entrare nel segno e quindi portare forza per riuscire a chiarire anche delle situazioni che non sono di certo chiare e di facile lettura. La Vergine vive un periodo molto interessante e pieno di impegni in grado di portare a recuperare proprio dal punto di vista delle relazioni. La Bilancia non è proprio in un momento felicissimo, ma nonostante questo potrebbe avere qualche possibilità in più per quanto riguarda proprio la sfera dei sentimenti amorosi.

Oroscopo lavoro: la Luna è positiva per l’Ariete e questo potrebbe regalare delle possibilità in più. Nonostante questo però le difficoltà vissute in questo ultimo periodo non si potranno di certo cancellare da un momento all’altro. Il Cancro vive dei rallentamenti sul lavoro anche perché la maggior concentrazione sembra arrivare da quelli che sono i sentimenti. I Gemelli sembrano pronti a risolvere delle situazioni che sembrano apparentemente molto complicate, ma che si potranno affrontare a testa alta se ce ne sarà la volontà. La Vergine si trova a vivere delle possibilità molto interessanti, queste potrebbero portare a una notevole e interessante rivalsa dopo un periodo non proprio semplicissimo. I Pesci si potrebbero trovare costretti a ridiscutere una possibilità lavorativa, magari cambiando mansione o ruolo all’interno dell’azienda dove lavorano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA