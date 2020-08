Oroscopo Paolo Fox oggi 3 agosto 2020/ Cancro, Gemelli, Toro, Ariete

Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 agosto 2020: Cancro e Gemelli

Torna protagonista l’oroscopo di Paolo Fox con altri due segni. Cancro: L’ingresso di Venere nel segno previsto per venerdì inizia a far avvertire un po’ di forza in più utile a chiarire alcune questioni sentimentali, regalando una grande capacità attrattiva e nuova voglia di fare. Rallentamenti sul piano lavorativo.

Gemelli: La situazione astrologica che si andrà delineando durante questa settimana permetterà di risolvere alcune situazioni apparentemente molto complesse. Buone possibilità anche sul piano relazionale, dove sarà possibile contare su un recupero capace di coinvolgere anche i sentimenti.

Oroscopo: Toro e Ariete cosa ha previsto Paolo Fox per oggi?

Ora è il momento di altri due segni seguendo sempre l’oroscopo di Paolo Fox. Toro: La giornata di oggi sembra presentarsi piuttosto confusa, specialmente per quanto riguarda alcune questioni legate all’aspetto economico che potrebbero portare qualche preoccupazione capace di riflettersi anche sul piano sentimentale. Presto sarà possibile contare su qualche possibilità in più.

Ariete: L’aspetto favorevole della Luna sembra regalare qualche possibilità in più, nonostante non possa eliminare la numerose difficoltà che caratterizzano il periodo e che potrebbero far sentire qualcuno un po’ in gabbia. Alcune situazioni potrebbero dover essere riorganizzate in previsione di un fine anno migliore. Agosto invita alla prudenza in amore.



