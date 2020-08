Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 agosto 2020/ Pesci, Capricorno, Acquario, Sagittario

Per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ecco i Pesci: A partire da venerdì sarà possibile contare su un importante transito di Venere per riuscire a recuperare quei rapporti che si sono trovati a vivere qualche difficoltà durante l’inizio dell’estate. Il mese di Agosto permetterà di capire chiaramente su quali rapporti sarebbe il caso di investire e quali invece possono considerarsi conclusi. Potrebbe rivelarsi necessario ridiscutere una situazione lavorativa.

Capricorno: Le questioni lavorative sembrano monopolizzare le riflessioni di queste giornate, portando in secondo piano l’aspetto sentimentale che potrebbe dunque risentirne. Nonostante questo resti un periodo di fermo, le situazioni che si sono concluse durante gli ultimi mesi garantiranno un’ottima ripartenza. Attenzione alle spese.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Sagittario

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con l’Acquario: Le giornate di oggi e domani sembrano essere ricche di nervosismo a causa di alcuni imprevisti e di alcune risposte che sembrano tardare ad arrivare. Qualcuno potrebbe avvertire anche un intenso calo fisico. Sarebbe bene riuscire a prestare attenzione alle spese.

Sagittario: L’intraprendenza e la voglia di mettersi in gioco che caratterizza i nati sotto questo segno, a partire da mercoledì potrà contare su un Mercurio in buon aspetto che consentirà di pensare in maniera più concreta ad alcuni progetti da avviare con l’arrivo dell’autunno.



