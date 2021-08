Oroscopo Paolo Fox oggi 3 agosto 2021/ Ariete, Leone e Sagittario che giornata sarà?

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 3 agosto 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su amore e salute

L’Ariete, ha una grande voglia di battersi e vincere. Questa è una caratteristica di quasi tutti i nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete, perché l’Ariete vuole avere un premio e il premio nella vita si ha quando si affrontano delle battaglie: ne hai fatte tante negli ultimi anni e devo dire che non tutte sono state vinte, non per colpa tua, ma perché magari ci sono state delle problematiche. Non sottovalutare l’amore.

Sei nato sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo Paolo Fox se ti propongono qualcosa di nuovo, in questo momento ci pensi, e anche tanto, perché con Saturno in opposizione non tutto ti sembra regalato e soprattutto in questi giorni non ti fidi molto degli altri. L’amore interessa molto di più.

Per il Sagittario: siete molto confusi: è probabile che voi cerchiate un po’ di libertà. In questo momento mi preoccupano un pochino i nati del segno che non sono molto contenti in amore, o magari quelli che hanno una storia da tempo e desiderano qualcos’altro. In realtà, molte coppie dovrebbero risvegliare la passione e la sessualità.

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, tutto sul lavoro

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per l’Ariete adesso la cosa più importante da fare è ritrovare proprio questa fiducia e, nella giornata di oggi, abbiamo un oroscopo importante anche per risolvere un contenzioso legale, una questione aperta da tempo.

Sul lavoro se siete del Leone non dovete fare passi indietro: Mercurio nel segno aguzza l’ingegno (abbiamo anche trovato una rima). C’è da dire che un cambio di lavoro, di mansione, di ruolo, una sostituzione è possibile: non fate più le cose che facevate prima. Il Sagittario è po’ stranito, perché si sente un po’ preso in giro anche nell’ambito del lavoro: a volte ti va di fare tante cose, a volte invece ti dici “ma chi me lo fa fare di insistere”. Quindi a seconda anche del tipo di lavoro che hai e degli interessi che possiedi, è possibile che tu stia vivendo un periodo di alti e bassi.

