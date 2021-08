Oroscopo Paolo Fox oggi 3 agosto 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: Amore e Lavoro

I Segni di Acqua scoprono tutte le previsioni che li riguardano svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 3 agosto 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per i segni di Acqua

Per i nati sotto il segno dei Pesci è chiaro che poi ognuno ha il proprio oroscopo, ha le proprie emozioni, ha la propria età, però in generale aspetta giovedì, prima di fare scelte che potrebbero rivelarsi sbagliate e deleterie. Cura sempre il tuo fisico, mi raccomando

Per il Cancro, non è escluso che in questi giorni arrivi anche una bella notizia. Tutto quello che state facendo è importante e tra l’altro bisogna dire che, in questa giornata del 3 agosto, abbiamo anche una forza in più.

Lo Scorpione meno bravo è quello che si arrovella: la vita va vissuta al meglio, mentre i ricordi spesso fanno male. Giornate attive con un momento magico tra giovedì e venerdì.

L’amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Scorpione e Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine di amore e dello stato di forma psicofisico per i Pesci: in questi giorni confusione e stanchezza non mancano. Agitazione proprio in questo inizio settimana, che è un pochino sotto tono, quindi: confusione in amore, puoi metterti contro tutti, potresti sentirti addirittura di avere il mondo contro e, una cosa che noto, è una certa agitazione in amore: o non ti senti molto amato oppure in questo momento c’è un piccolo conflitto da risolvere. Per lo Scorpione non rivangate il passato, non perdete tempo con situazioni che non valgono più. Lo Scorpione più bravo è quello che, dopo una rottura o una chiusura, non pensa più a quello che è stato. Per il Cancro, sono convinto che molti abbiano già in mente un grande passo da fare entro l’autunno. Le emozioni non mancano e ci sono delle belle novità. Non sottovalutate i nuovi incontri.

