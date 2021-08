Oroscopo Paolo Fox oggi 3 agosto 2021/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono pronti a conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgare sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 3 agosto 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, amore e salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: in questi giorni c’è una bella combinazione planetaria per quanto riguarda le soddisfazioni personali, però dal punto di vista sentimentale io vedo i Gemelli un pochino sotto pressione oppure, per vari motivi, lontani dal partner. Bisogna ricuperare e ci sarà modo nella prima parte di agosto di vivere situazioni migliori, ma quello che vi devo chiedere, in questo momento, è di cercare di evitare complicazioni.

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox ad ogni modo, se senti che tutto ti sfugge di mano, non perdere le staffe: è un periodo offuscato, ma in amore dal 16 avremo delle belle novità. Per l’Acquario quando Urano, che è il pianeta guida, fa troppa confusione (ora ne fa parecchia perché è dissonante, di rivoluzione, da un segno in quadratura), è probabile che non si riesca a trovare il bandolo della matassa. In amore: cerca di essere più comprensivo.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sul lavoro per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà sul fonte lavorativo per gli Acquario: hai la Luna favorevole. Quello che pesa un po’ è il futuro: proprio il segno del futuro ha paura del futuro! Questo lo sto ripetendo da un po’, perché l’Acquario è coraggioso: è governato in seconda battuta anche da Saturno, oltre che da Urano, e quindi è un tipo determinato. Per la Bilancia. Sei un po’ tormentato: “Lo faccio o non lo faccio, mi muovo o non mi muovo”. Questa non è una condizione strana, perché la Bilancia di solito è estremamente critica nei confronti di se stessa, quindi a volte si ferma a riflettere, a capire se una cosa può essere portata avanti oppure no. Per i Gemelli: avete una grande voglia di dare spazio a progetti, a emozioni, a tutto quello che è mancato nel tempo, ma è anche vero che ci sono delle persone attorno che probabilmente, al momento, non riescono a condividere questa vostra sensazione positiva.

