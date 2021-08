Oroscopo Paolo Fox oggi 3 agosto 2021/ Salute e Lavoro per Toro, Vergine, Capricorno

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di martedì 3 agosto 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: salute e lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Il Toro non ha più quelle terribili complicazioni planetarie che ci sono state agli inizi di luglio. La cosa che mi piace di questo cielo è che, a seconda dell’età e delle circostanze, ci saranno Toro che perdonano il partner, Toro che voltano pagina: è un momento un po’ strano nella tua vita, perché desideri molta libertà.

Se sei del Capricorno in questa settimana sei forte, sei veramente energico: primo in classifica come la Vergine. In realtà, questo vuol dire che una proposta è arrivata. Tu potresti non essere d’accordo e dire “io merito di più”, però io guardo le stelle: se nella settimana arriva una proposta, io te lo dico e comunque sei favorito perché l’hai ricevuta questa proposta.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox sull’amore?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con le previsioni sull’amore per il segno della Vergine. Siete primi in classifica, non solo perché adesso quello che dite è legge, ma anche perché in questo periodo, con Venere e Marte in transito, anche l’amore può tornare. Chi è indeciso si faccia avanti, chi ha una storia da poco deve cercare di rimetterla in gioco, se per caso c’è stato qualche problema recente. Le stelle aiutano i nuovi amori. Per il Capricorno in qualche modo, spero che Venere e Marte favorevoli portino anche una piccola emozione e una novità in amore. Amicizie importanti: non dimenticare i sentimenti. Il Toro di solito è un conservatore, un segno che ama le situazioni fisse, vorrebbe fare delle cose che portano certezza, però è probabile che negli ultimi tempi tu ti sia reso conto che più certezze trovi e più ti senti di avere le mani legate: allora è giusto anche desiderare un po’ di libertà.

