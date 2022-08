Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 agosto 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per la giornata di mercoledì 3 agosto 2022, ecco quali sono le previsioni nella consueta rubrica su Radio LatteMiele per i segni Bilancia, Scorpione e Sagittario per quanto riguarda l’Oroscopo Paolo Fox.

Bilancia, che mercoledì sarà? Scopri le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Bilancia: Aspettiamo il 10, prima di dare in escandescenze e lo dico soprattutto alle coppie di lunga data. Se invece ci sono stati già dei problemi, attenzione alle parole: se c’è qualcosa che la Bilancia detesta sono le malelingue. Ovviamente non fanno piacere a nessuno, ma dobbiamo ricordare che la Bilancia è il segno della giustizia: c’è chi dice “che m’importa”, e non è un Bilancia, mentre la Bilancia dice “tu questa cosa a me non la dici, non ti devi permettere”. Se quindi ti ritrovi in mezzo a delle baruffe, potresti anche pensare di tagliare alcuni rapporti. È un momento in cui è difficile sul lavoro trovare una strada, ma soprattutto i giusti riferimenti.

Cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox su Scorpione e Sagittario

Scorpione: È importante sviluppare la creatività: lo dico sempre ai segni d’acqua, perché, se non c’è uno sfogo a livello creativo e si pensa solo alle questioni pratiche e ai soldi, si rischia di stare male. Lo Scorpione è un segno che ogni tanto pensa che la vita sia sempre molto faticosa. In realtà è vero: è faticosa, ma bisogna essere positivi! I sentimenti vanno espressi in maniera chiara e, se c’è qualcosa da chiarire, fallo entro il 10.

Sagittario: Riconferme anche per l’anno prossimo. C’è addirittura chi penserà al 2023. Non c’è cosa peggiore, per un Sagittario, di avere limiti nel proprio orientamento, per quanto riguarda il futuro: adesso questi limiti cadono, queste barriere crollano, Giove in trigono porta risorse e dalla prossima settimana ancora di più. Non dimenticatevi dell’amore! Anche perché in questo momento siete molto carini e piacevoli.

