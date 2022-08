Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 agosto 2022/ Capricorno, Acquario, Pesci: la giornata

Tocca a Capricorno, Acquario e Pesci: la rubrica giornaliera su Radio LatteMiele dell’Oroscopo Paolo Fox passa in rassegna questi segni per la giornata di mercoledì 3 agosto 2022.

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per il Capricorno

Capricorno: Staccarvi dalla realtà è molto difficile, perché voi vivete di realtà, però l’amore comporta, per forza di cose, una certa leggiadria che probabilmente non c’è stata nelle ultime settimane, a causa di Venere opposta: anche se sei molto amato è probabile che ci sia stato un freno, se c’è un bel rapporto, hai visto meno il partner oppure lavori tanto e arrivi a casa stravolto. Alcuni pensano che tu sia un freddo calcolatore in certe situazioni: nulla di più sbagliato, solo che da qualche tempo ritieni che sia importante farti valere di più.

La giornata di Acquario e Pesci secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: Giovedì, venerdì e sabato saranno giornate un po’ strampalate, direi “acquariane”, visto che l’Acquario è un po’ folle, bizzarro, trasgressivo e a volte prova gusto nell’andar controcorrente. Agosto sarà un mese in cui alcune coppie dovranno rivedere il proprio rapporto, però recuperare fiducia belle vostre capacità e in quelle del partner può aiutare. È importante liberare i pensieri positivi!

Pesci: Sono soprattutto le questioni di carattere lavorativo che impegnano di più. Cerca di parlare chiaro, di mettere in ordine i tuoi pensieri ed è probabile che qualcuno, per quieto vivere, soprattutto se lavora per un’azienda privata, decida di fare le stese cose che ha fatto prima e magari sperare in un cambiamento che non c’è stato: questo non è che rallegri, però non devi assolutamente pensare che questo sia un “periodo no”. L’amore è importante e, in questo periodo, va rilanciato.

