Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 agosto 2022/ Chi al top: Ariete, Toro e Gemelli

Andiamo a scoprire che giornata sarà questo mercoledì 3 agosto 2022 per Ariete, Toro e Gemelli su Radio LatteMiele ecco le previsioni quotidiane dell’Oroscopo Paolo Fox.

L’Oroscopo Paolo Fox e le previsioni sull’Ariete

Ariete: Un po’ di pazienza! Dove volete correre? Dove volete andare? È arrivato questo Giove nel segno che ha messo tutti gli Ariete in una condizione di marcia: è come se vi avessero dato la carica. Se avete commesso degli errori, potete fare anche un passo indietro. In questi giorni cercate di fare tutto con calma anche in amore: Venere, a breve, rinnoverà una passione. L’Ariete si mostrerà anche molto generoso nei confronti di un partner o di una persona che magari ha avuto meno o ultimamente è stata male. Quando ama una persona, l’Ariete è pronto a dedicarsi totalmente all’amore.

Mercoledì 3 agosto, la giornata di Toro e Gemelli secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Toro: È strano questo cielo, perché innanzitutto avreste bisogno di qualche soldino in più, poi non tutti, ma molti, stanno affrontando dei problemi riguardanti la casa, tra compravendite, ricerche, cambi d’affitto e così via. Urano è nel segno e vi sto parlando di questo pianeta già da tempo: è il pianeta delle trasformazioni, soltanto che Urano è entrato in un segno conservatore, ovvero il vostro. Quindi la grande incertezza dei Toro è proprio questa: tutto quello che era giusto, importante, sicuro fino a poco tempo fa, ora non lo è più oppure ci sarà anche chi ha bisogno di costruirsele queste sicurezze.

Gemelli: Bello questo cielo: penso alle persone che voglio mettersi in gioco in amore, dal 10, e a quelli che sono stati messi alla prova. I sentimenti sono importanti, ma in questi giorni c’è anche un forte stress. È probabile che la maggior parte dei nati Gemelli non sia in pena per se, ma magari abbia dovuto affrontare dei problemi riguardanti le persone intorno: c’è chi è stato male, chi non ha avuto grandi possibilità di muoversi e i Gemelli pronti all’aiuto adesso avrebbero bisogno loro stessi di un po’ di serenità.

