Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 agosto 2022/ Cosa attende Cancro, Leone e Vergine

Cancro, Leone e Vergine: i segni zodiacali passati ai raggi X dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 3 agosto 2022 nella rubrica quotidiana su Radio LatteMiele.

Cosa si aspetta il Cancro secondo le previsioni Oroscopo Paolo Fox?

Cancro: Non è possibile entrare nella tua privacy: se hai un problema d’amore, prima di rivelarlo, sicuramente starai attento a non divulgare informazioni che potrebbero ritorcersi contro di te.Le persone che hai allontanato non dovrebbero tornare, però è molto importante adesso, visto che sono gli ultimi giorni con Venere nel tuo segno, recuperare una passione, avere accanto una persona che ti sorregga. Non perché tu ne abbia assolutamente bisogno, ma dal momento che il lavoro è nell’occhio del ciclone, almeno una sicurezza devi averla.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 agosto 2022/ Chi al top: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox, tutto su Leone e Vergine

Leone: Concentrate la vostra forza su questo periodo, ma soprattutto sulle giornate dal 10 agosto in poi. È un momento di grande interesse: se qualcuno vi ha fatto del male, sarà vendicato, non dalla vostra energia o comportamento, ma da Giove! Potrei dire dal destino! Non chiedo di metterti a braccia conserte, in attesa che arrivi questo momento, però di solito, quando abbiamo un buon oroscopo e agosto sarà un mese molto importante, le situazioni nascono, ma poi se siamo noi a non volerle vivere è un altro discorso.

Oroscopo domani 3 agosto 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni in amore

Vergine: Più vigorosi, più forti, più logici che mai! Ogni tanto vi ricordo però di non riempitevi la testa di troppi perché: per alcune situazioni c’è una spiegazione e per altre no! Tutto ciò che nasce dall’istinto non ha spiegazioni e va vissuto per quello che è. Inverti la rotta, se ci sono stati dei problemi, soprattutto sul lavoro, perché adesso hai attorno una bella dose di vivacità.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo domani 3 agosto 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA