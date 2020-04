Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 aprile 2020/ Capricorno e Leone top, Gemelli amore e lavoro…

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista oggi, 3 aprile 2020, ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Ecco quelli che sono i segni da considerarsi al top. I Gemelli sono tirati decisamente su da una Venere che sta regalando davvero tantissimo. Questo è un periodo interessante che porterà fino ad agosto una crescita proporzionale. Il segno del Leone è forte e coraggioso con la Luna nel segno che a breve sarà affiancata anche da Venere. Proprio quest’ultimo pianeta amplierà gli spazi dedicati ai sentimenti. Il Capricorno sta lavorando per migliorarsi e punta al futuro. Il segno è molto lungimirante e a breve potrebbe avere delle soddisfazioni. Certo è che si deve avere un po’ di pazienza evitando di farsi prendere dalla fretta in un momento in cui tutti stiamo vivendo con un po’ d’ansia. Nelle difficoltà comunque questo segno avrà la forza di reagire per portare avanti i suoi obiettivi.

AMORE – Ora soffermiamoci sul campo dell’amore sempre analizzando l‘oroscopo di Paolo Fox. Venere regala ai Gemelli delle emozioni importanti. Nonostante per tutti ora ci siano dei dubbi in estate arriveranno delle occasioni davvero da non perdere e che potranno permettere a una crescita decisamente importante sotto diversi punti di vista. Venere fa visita anche al Leone, trovando nell’orbita del segno già la Luna. Questa situazione amplierà per il segno in questione gli spazi dedicati ai sentimenti. La Vergine guarda molto in là con la possibilità di mettere a segno dei progetti già in estate. Si tratta di persone lungimiranti che sanno quello che fare anche se in questo momento tutto è più complicato soprattutto se si deve conoscere qualcuno. Il Sagittario è in un momento complicato, come tutti i segni di fuoco è insofferente. Il rischio è riversare tutto sul partner, questo potrebbe portare a delle liti accese.

LAVORO – Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con il lavoro. Il Toro trova un Saturno dissonante che consiglia di rimandare a data da destinarsi tutti i progetti importanti, l’invito è quello di rallentare i ritmi e cercare di gestire le cose con maggiore tranquillità. Il cielo del Cancro invita a pensare al futuro, grazie anche a un Saturno che al momento non è più opposto e lascia spazio al relax. I Gemelli sono pronti a stipulare dei contratti e anche se è tutto fermo si può provare a ripartire. Il fine settimana sarà interessante per i Vergine che avranno l’opportunità di dare una svolta al loro momento, anche grazie alla forza che si riesce a tirare fuori nei momenti complicati come questi. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane quando ci saranno ulteriori momento di crescita. I Pesci sono travolti da una grande energia che permette di arrivare al punto anche grazie alla voglia di reagire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA