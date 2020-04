Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 aprile 2020/ Gemelli, Cancro, Sagittario e Capricorno

Oroscopo: le previsioni di oggi 3 aprile per Gemelli e Cancro

Spunti interessanti dall’oroscopo di Paolo Fox, soffermiamoci a guardare i segni di Gemelli e Cancro. I Gemelli hanno una Venere che dà tantissimo, parte un buon periodo al livello sociale che arriva fino ad agosto. Se anche partite con i dubbi all’estate arrivate con grandi occasioni. Un mese di giugno molto interessante. Per la stipula di contratti si ripartirà nonostante il momento di freno evidente per tutti. Il Cancro sta faticando in questi giorni, ma c’è un elemento di forza, Saturno in questo momento non è opposto e questo lega la vita a emozioni davvero positive e favorevoli. Il cielo di oggi regala il desiderio di pensare al futuro con interesse. Se avete iniziato un lavoro negli ultimi anni è il momento giusto per dire basta e dire che non volete più fare cose che danno fastidio. Molto spesso gli eventi drammatici della vita impongono cambiamenti che fino a qualche tempo non si aveva il coraggio.

Paolo Fox, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Grazie all‘oroscopo di Paolo Fox ecco i segni di Sagittario e Capricorno. Il Sagittario, come gli altri segni di fuoco, è afflitto dalla situazione che stiamo vivendo. Attenzione a riversarla in amore perchè se no tra aprile e giugno si vivranno forti pressioni. A volte si recupera allontanandosi volontariamente dalle polemiche. Ora che si è costretti ad affrontarle ci si sente un pochino fuori gioco. Il Capricorno sta cercando soluzioni per il futuro e siete lungimiranti. Non dovete essere sottovalutati perché rimanete in silenzio. State pensando in ogni momento a quello che volete fare. Tra martedì e mercoledì è successo qualcosa di strano, ma si pensa soltanto al futuro.



