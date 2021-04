Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 aprile 2021/ Previsioni Leone, Sagittario e Ariete

È tempo di oroscopo di Paolo Fox anche in questo sabato 3 aprile 2021. Possiamo contare sulle previsioni dell’astrologo fornite tramite le frequenze di Radio Latte&Miele. Nello specifico, nella rubrica “Latte&Stelle” l’esperto degli astri ha affrontato ovviamente i temi che riguardano la giornata dei segni di Fuoco: Leone, Sagittario e Ariete. Pronti a scoprire cosa dovete aspettarvi?

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario secondo Oroscopo Paolo Fox?

Iniziamo dal Leone. Questo anno non sembra regalare grandi occasioni sul piano lavorativo e molti potrebbero trovarsi costretti a cedere a dei compromessi, ma questo non basterà a spegnere la grande voglia di recuperare. Venere favorevole sembra promettere una Pasqua molto interessante sul piano sentimentale.

Se siete nati sotto il segno del Sagittario, dopo una settimana di intenso recupero, questo fine settimana aiuterà a rimettersi in gioco anche sul piano emotivo, ponendo basi importanti per il futuro. Programmare esperienze interessanti in vista dell’estate aiuterà a contrastare la monotonia di queste giornate.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Per completare la carrellata relativa ai segni di Fuoco, ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox sull’Ariete. Questo fine settimana sembra regalare una buona energia, nonostante una domenica che potrebbe veder nascere un po’ di stanchezza. È arrivato il momento di preparare le iniziative in vista dei prossimi mesi, dedicando la giornata di Pasqua a riflettere su cosa si intende fare. Per evitare contrasti, sarebbe bene riuscire ad esprimere le proprie perplessità nella giornata di oggi.

