Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 aprile 2022/ Leone, Sagittario e Ariete: previsioni

Nuovo appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, dedicate a tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento daremo spazio ai segni di Fuoco, per mezzo delle previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di conoscere che cosa riserverà la giornata odierna, domenica 3 aprile 2022, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere questo articolo verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Per il Leone grandi novità da maggio e aprile è un mese di preparazione. Qui dovrei dividere i Leone in due grandi categorie: quelli che hanno lavorato tanto, da poco hanno avuto una novità e quindi stanno per partire con un progetto, che sarà soprattutto più forte nella seconda parte dell’anno, e quelli che invece stanno ancora aspettando di mettersi in gioco. Però, in entrambi i casi, aprile risulta essere un mese di preparazione e, anche questa settimana, mi sembra importante: non bisogna buttare via delle idee. Tra l’altro, per i sentimenti, visto che marzo è stato un po’ altalenante dal punto di vista emotivo, forse è il caso di non buttarsi nelle nuove storie con slancio e semplicemente prendere la vita sentimentale con un po’ di razionalità in più. Gli ostacoli non sono mancati, ma si possono superare”.

Viriamo adesso sulle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario: i giochi ripartono da maggio e quindi questo è un periodo in cui si gioca un po’ a bocce ferme o che comunque comporta qualche piccola crisi. Se c’è stata una trasgressione in amore, se hai fatto qualcosa di sbagliato, poi si aggiusta tutto, ma in questi giorni è come se dovessi affrontare una questione importante, un piccolo scandalo o una tensione che è dentro di te. Il dono dell’amicizia è un bene che va coltivato con molta cura e adesso sarebbe opportuno che tu trovassi degli amici sinceri con cui confidarti. Purtroppo, dal punto di vista sentimentale, o c’è stata una crisi, o una revisione o addirittura una delusione.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Sei veramente tosto e molto deciso a fare delle cose che fino ad oggi non hai fatto. Abbiamo parlato di questo risveglio e molti lo riconosceranno, perché gennaio e febbraio sono stati mesi intorpiditi da una realtà non sempre piacevole, mentre adesso una proposta c’è, anche se le cose non vanno proprio come vorresti. L’importante è chiedere e soprattutto credere nelle tue idee: nulla si difende con tanto calore quanto le idee in cui veramente crediamo. Quindi bisognerà stare attenti alle parole, perché l’Ariete si lancia sempre un po’ troppo nelle situazioni, ma per quanto riguarda la passione e l’amore, devo dire che c’è tanto da fare e risvegliare.











