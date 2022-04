Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 aprile 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche oggi catturano l’attenzione degli appassionati di astrologia, materia tanto imperscrutabile quanto indicativa del nostro destino. In questo focus ci dedicheremo soltanto ai segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni date dall’astrologo stesso durante il suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. Nel dettaglio, cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, domenica 3 aprile 2022?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita così: “Non è un ‘periodo no’, anzi… Venere sta per tornare favorevole, quindi lasciatevi conquistare! Lo dico soprattutto se a marzo c’è stato qualche limite. Ben vengano persino quei piccoli litigi e quelle scenate, se mantenute entro certi limiti, visto che avranno un buon effetto e un trasporto passionale più vivo e soddisfacente: a volte bisogna parlare chiaro per ritrovare un sentimento vincente. Mi piace questa situazione astrologica, anche se oggi c’è un po’ di fatica che bisogna cercare di superare. Forse un po’ di noia, più che altro”.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: l’amore è importante ed è il sale della vita, soprattutto per voi. Se per caso ultimamente avete vissuto un amore un po’ insipido, è il caso di condirlo a dovere, anche perché si può raggiungere un traguardo: Venere fra un po’ di giorni tornerà attiva e c’è un oroscopo importante anche per quanto riguarda le relazioni occasionali. Non bisogna infatti solo considerare gli amori a lungo termine (il riferimento è ai cuori solitari), perché magari vi andrebbe in questo periodo una storia part time e chissà che qualcuno non ripeschi anche nel passato. Aprile vi darà delle occasioni in più e, se dovete fare una richiesta di lavoro, muovetevi subito. Le occasioni che capitano ad aprile potrebbero non capitare più a maggio!

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “È un Cielo che permette a tutta la vostra creatività e alla vostra grinta di uscire allo scoperto. Ecco perché i sentimenti premiano! Cerca di capire fino in fondo le esigenze della persona che ti sta accanto: se c’è stata una separazione, volta pagina. Cerca di non farti dominare dagli eventi, come talvolta fai per non scontentare gli altri, e prenditi tutto il tempo necessario per sbrogliare la matassa delle tue emozioni. Novità in vista e, a breve, anche Venere nel segno”.











