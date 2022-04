Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 aprile 2022/ Previsioni Acquario, Bilancia e Gemelli…

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox caratterizzano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico prenderemo in esame i segni di Aria e le indicazioni date dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di capire cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto concerne la giornata di oggi, domenica 3 aprile 2022? Non rimane allora che proseguire nella lettura del presente articolo e capire se le stelle – come vi auguriamo noi de “IlSussidiario.net” – saranno vostre amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: complici queste stelle, si può andare lontano, soprattutto vivere una piccola o grande rivoluzione della propria vita, non solo a livello sentimentale, ma anche professionale. Sono favorite anche le attività artistiche. In questo periodo, se ci sono delle battaglie in corso, bisogna cercare una soluzione: qualche insicurezza c’è ma, alla fine, una possibilità di trovare un accordo, entro metà maggio ci sarà. Se non riuscite a migliorare il lavoro, forse è meglio fare qualcosa di nuovo e mettere in gioco la creatività.

Ora invece è giunto il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Entro il 10 maggio bisognerà trovare una soluzione: questi giochi del destino sono sembrati sfavorevoli a qualche Bilancino, però anche le situazioni più difficili che avete vissuti negli ultimi mesi, i tagli più drastici e le grandi scelte, sono propedeutiche a un futuro migliore. Quindi era necessario fare qualcosa che, se non fatta, avrebbe procurato danni in futuro. Pertanto è il tempo di dare una scossa alla vostra vita: a volta per essere padroni di sé bisogna andare anche contro se stessi, magari contro quelle malinconie, timidezze o esitazioni che i Bilancia vivono, anche se in maniera molto intima, perché questo è un segno che solitamente vuole apparire più forte di quello che è.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono anche per quest’oggi l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. È un cielo un po’ birichino per i sentimenti. Se già c’è una storia, attenti a non perdere la testa per una persona che non vale, mentre se una storia vi vede in crisi dovrete evidentemente farvi scivolare qualcosa addosso. D’altronde, secondo l’oroscopo Paolo Fox , i Gemelli hanno la tattica del “non ci penso, non guardo, dunque non esiste”, che non sempre funziona. Di fatto gli altri la considerano come superficiale, ma se ti aiuta a stare meglio, perché no? In realtà sono propenso a pensare che in questo periodo i Gemelli abbiano qualcosa da chiarire anche per il lavoro. Se c’è da confermare un accordo o un contratto, è inutile lambiccarsi il cervello, perché sarà da maggio che le cose si sbloccheranno.











