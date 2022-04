Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 aprile 2022/ Vergine, Capricorno e Toro: chi al top?

Questa prima domenica di aprile non può iniziare senza scoprire le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, destinate a tutti gli amanti dell’astrologia. In questo focus ci occuperemo in particolare dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. Più dettagliatamente, che cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto concerne la giornata di oggi, domenica 3 aprile 2022?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: “È importante che il segno della Vergine si guardi attorno, perché non tutti adesso sono dalla tua parte. Lo dico in maniera molto schietta: chi ti sorride potrebbe non essere un amico, molto spesso ti ritroverai a pensare di esserti infilato in un guaio, oppure di volere meno responsabilità che pesano sulle tue spalle. Lascia passare queste settimane: sappiamo che da maggio Giove non sarà più opposto, quindi avremo delle novità. Più che altro la Vergine sta trovando degli accomodamenti: se non le va di fare una cosa, cercherà di metterla in modo tale che vada un po’ bene a tutti. Diciamo che questo è un periodo di mediazioni”.

Spazio ora al Capricorno nell’oroscopo Paolo Fox: è molto importante che pensi all’amore come a una valvola di sfogo. Cosa che non sempre capita, perché questo è un segno che vuole soprattutto essere soddisfatto del proprio lavoro. Però, conta avere una persona a fianco che ti vuole bene e che nei momenti di panico e tensione ti aiuti anche moralmente. Chi ha motivi seri per sentire che il partner attuale non è più adatto alle proprie esigenze, deve parlare. Dal 5 aprile, favoriti i nuovi amori. Sul lavoro “tira e molla” e se c’è qualcosa che devi ottenere, parla subito, perché sei tra i segni che devono agire ad aprile e non a maggio.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. Marzo è stato un mese pesante per i sentimenti, perché siete stati in pensiero per una persona o perché magari avete discusso e c’è una crisi. Aprile porterà a più miti consigli: non è possibile recuperare un rapporto finito, ma si guardano le cose in maniera diversa. Quindi la situazione non è così critica come lo era prima e i progetti, per le coppie che si vogliono bene o vogliono tornare ad amarsi come un tempo, saranno più favoriti.

