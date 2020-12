Oroscopo Paolo Fox oggi 3 Dicembre 2020/ Ariete, Leone, Vergine e…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco un Oroscopo resoconto delle previsioni astrologiche di Paolo Fox per la giornata di giovedì 3 Dicembre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle.

Ariete: Unna Luna un po’ particolare potrebbe creare qualche difficoltà nei rapporti interpersonali, per questo sarebbe bene cercare di mantenere quanto più possibile la calma. Dopo tanti problemi finalmente si inizia a delineare un certo miglioramento che si farà più consistente nella seconda parte di Dicembre. Toro: secondo l’Oroscopo di Paolo Fox la giornata di oggi potrebbe veder nascere un certo nervosismo, probabilmente dovuto ad alcune questioni poco chiare legate alla sfera sentimentale. Questo periodo sembra essere abbastanza confuso, perciò sarebbe meglio cercare di rimandare quanto possibile le discussioni alla seconda metà di Dicembre.

Gemelli: L’arrivo del 2021 segnerà alcune importanti conquiste che consentiranno di riscattarsi dagli ostacoli incontrati nel corso di questo anno. Pur prospettandosi un anno comunque faticoso, tutti i segni d’aria potranno contare su una marcia in più. Cancro: La presenza di una Luna molto attiva unita ad una Venere favorevole invita a godere di questa giornata circondandosi degli affetti più cari. In queste giornate le emozioni sembrano poter vivere momenti davvero speciali e presto l’addio di Saturno consentirà di recuperare un po’ di ottimismo.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Leone: Con l’arivo del fine settimana si potrà contare su una situazione astrologica migliore, ma nel complesso il periodo resta caratterizzato da una grande confusione, specialmente per ciò che riguarda le questioni economiche e lavorative. Anche le situazioni che sembravano essersi risolte potrebbero incontrare dei nuovi ostacoli: sarebbe meglio cercare di risolverli senza affaticarsi troppo. Vergine: Nonostante le grandi difficoltà portate da questo anno che hanno afflitto tutti noi, i nati sotto questo segno potrebbero comunque aver trovato il modo per ottenere qualcosa di più: le novità interessanti non sembrano essere mancate e finalmente si può ricominciare a coltivare l’amore.

Bilancia: secondo l’Oroscopo di Paolo Fox la giornata di oggi sembra essere leggermente sottotono, ma l’arrivo di Giove e Saturno in aspetto favorevole previsto per la metà di Dicembre aiuterà a sbloccare alcune situazioni. I cambiamenti che si verificheranno nel prossimo futuro aiuteranno ad abbandonare situazioni e convinzioni non più attuali. Scorpione: In queste giornate bisognerebbe riuscire a prestare un’attenzione in più alla situazione amorosa per evitare di fare e dire cose che potrebbero ferire l’altra persona. Nel complesso questo cielo potrebbe aiutare a risolvere alcune questioni e a recuperare sul piano personale. Giornata utile per le discussioni.

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: che giornata sarà secondo l’oroscopo di Paolo Fox

Sagittario: Finalmente sembra tornare l’ottimismo che caratterizza i nati sotto questo segno e che si era fatto più flebile nei primi mesi di questo anno e queste giornate potrebbero aiutare a vincere alcune sfide importanti. Buone novità anche per quanto riguarda i sentimenti: favorite le nuove conoscenze. Capricorno: Nonostante alcune piccole problematiche nate di recente potrebbero dare qualche pensiero di troppo, presto sarà possibile contare su delle nuove garanzie. Buone occasioni anche in amore.

Acquario: Le ultime settimane sembrano aver visto crescere un senso di agitazione che sarebbe bene riuscire a tenere sotto controllo. Possibili dubbi in amore a causa di una Venere contraria. Pesci: secondo l’Oroscopo di Paolo Fox in questo periodo sembra essere in atto un importante processo di revisione che riguarda l’ambito sentimentale, per questo molti potrebbero dimostrarsi sfuggenti e poco convinti di alcune relazioni. Nonostante le difficoltà, questa resta una buona situazione astrologica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA