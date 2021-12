Oroscopo Paolo Fox oggi 3 dicembre 2021/ Acquario, Gemelli, Bilancia: le previsioni

Che giornata sarà per i segni di Aria? A rispondere a questa domanda ci pensa l’oroscopo Paolo Fox: il celebre astrologo e volto televisivo è intervenuto sulle frequenze di Radio Latte e miele, con la rubrica Latte e stelle, per fare il punto della situazione su che venerdì 3 dicembre 2021 sarà per Acquario, Gemelli e Bilancia. Se Acquario può aspettarsi importanti aggiornamenti in amore la prossima settimana, i Gemelli devono fare i conti con Sole e Mercurio in opposizione. La Bilancia, invece, deve rivalutare qualcosa all’interno del rapporto di coppia…

I Fatti Vostri: oroscopo Paolo Fox, classifica oggi 2 dicembre 2021/ Sagittario sottotono, Pesci al top

Acquario, l’analisi dell’Oroscopo Paolo Fox

Il vostro spirito controcorrente è una vostra caratteristica, ma a volte serve la giusta razionalità per prendere decisioni importanti soprattutto dal punto di vista professionale. Se dovete rivalutare un progetto con la giusta cautela troverete le giuste soluzioni. In amore sono previsti ottimi risvolti nella prossima settimana, anche per quegli amori un po’ trasgressivi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Gemelli, Sole e Mercurio in opposizione…

Secondo l’oroscopo Paolo Fox sarà una giornata divisa in due, in alcuni momenti potreste sentire una certa agitazione dovuta alla monotonia. In particolare forse c’è qualcuno che vi trasmette un’eccessiva noia. Non è possibile pretendere di vivere sempre all’insegna della sorpresa, ma un po’ di brio ogni tanto non guasta. Nonostante Sole e Mercurio in opposizione la situazione non è particolarmente ostica, attenzione però alla voglia di fare polemica.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sulla Bilancia

La posizione negativa di Venere non indica necessariamente forti conflitti in amore, ma c’è sicuramente qualcosa da rivalutare all’interno della coppia. Siete alle prese con questioni riguardanti la casa, cercate chiarezza ma non riversate tutto sulla sfera amorosa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

© RIPRODUZIONE RISERVATA