Oroscopo Paolo Fox oggi 3 dicembre 2021/ Capricorno, Toro, Vergine: le previsioni

Nuovo giorno, nuovo appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. Arrivano delle importanti novità per i segni di Terra – ovvero Toro, Vergine e Capricorno – per la giornata di oggi, venerdì 3 dicembre 2021 e l’astrologo ha fatto il punto della situazione nel corso del consueto appuntamento con la rubrica Latte e stelle, sulle frequenze di Radio Latte e miele. Il Capricorno affronterà tra poco il transito di Venere, mentre il Toro può fare affidamento su un buon momento in amore. I Vergine, infine, devono essere fiduciosi verso il prossimo futuro…

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sul Toro

Cercate di superare la giornata appena trascorsa. Siete molto presi dal lavoro e dalle questioni economiche, in particolare entro il prossimo anno chi ha un contenzioso con il proprio datore di lavoro troverà una definitiva soluzione. In amore la situazione è alquanto positiva.

Vergine, fiducia verso il futuro

Secondo l’oroscopo Paolo Fox la prima parte della giornata sarà positiva, ma col proseguire delle ore le cose potrebbero leggermente guastarsi. Siete alla ricerca di maggiore tranquillità, ma Mercurio e sole dissonanti alimentano qualche difficoltà. In amore il momento è propizio per chi ha chiuso da poco una storia, in favore di nuove emozioni grazie alla posizione favorevole della luna. Siate fiduciosi verso il prossimo futuro.

Capricorno, le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Il transito di Venere permetterà di ottenere nuovo fascino e un miglioramento nelle collaborazioni professionali. Avrete così la possibilità anche di tagliare le attività che non gradite. Sfruttare quindi le sfide con l’obbiettivo di proiettarvi al prossimo anno. Il periodo è positivo in amore, soprattutto per i progetti importanti.

