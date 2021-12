Oroscopo Paolo Fox oggi 3 dicembre 2021/ Chi al top tra Pesci, Scorpione, Cancro?

Che venerdì 3 dicembre 2021 sarà per Pesci, Scorpione e Cancro? Non ci resta che scoprirlo andando a vedere cosa dice l’oroscopo Paolo Fox. Il celebre astrologo e volto televisivo nella sua rubrica Latte e stelle, in onda sulle frequenze di Radio Latte e miele, ha fatto il punto della situazione su cosa dicono le stelle per i segni d’Acqua. In base a quanto evidenziato dall’esperto, la svolta per i Pesci arriverà nel 2022, mentre gli Scorpione devono cercare di superare e andare oltre i problemi. Il Cancro, invece, vive un momento di ripresa dopo giorni a dir poco complicati…

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 dicembre 2021/ Acquario, Gemelli, Bilancia: le previsioni

Pesci, la svolta arriverà nel 2022

Cercate di superare le preoccupazioni che da tempo vi tormentano, sapete come andare oltre basta solo essere meno superficiali. Attenzione ad alcune discussioni in ambito familiare, forse per questione di soldi. Secondo l’oroscopo Paolo Fox la vera svolta è comunque attesa per il prossimo anno, con la possibilità di attuare importanti cambiamenti sia dal punto di vista professionale che relazionale.

I Fatti Vostri: oroscopo Paolo Fox, classifica oggi 2 dicembre 2021/ Sagittario sottotono, Pesci al top

Scorpione, le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Il vostro essere troppo irruenti a volte è controproducente. Anche quando avete ragione i vostri modi vi portano dalla parte del torto. Attenzione ad alcuni problemi legati alla socialità, non confidate troppo nelle persone idealizzando comportamenti che poi non si realizzano. Cercate di andare oltre i problemi sfruttando sopratutto le vostre forze.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sul Cancro

Secondo l’oroscopo Paolo Fox questo weekend segna una netta ripresa rispetto all’inizio di settimana, in particolare siete alle prese con alcune valutazioni importanti sulla vostra vita. Chi sta pensando di attuare un progetto importante forse farebbe bene ad aspettare il prossimo anno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

© RIPRODUZIONE RISERVATA