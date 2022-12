Oroscopo Paolo Fox oggi, 3 dicembre 2022/ Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno

Un nuovo weekend è appena iniziato e anche oggi, sabato 3 dicembre 2022, è arrivato il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox. Non tutti sanno che l’esperto di astrologia quotidianamente esprime le sue previsioni durante la rubrica “Latte e Stelle”, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Per fortuna noi siamo sempre pronti a riassumervi tutto ciò che ha svelato. In questa occasione l’approfondimento è dedicato ai nati sotto i segni di Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno.

Oroscopo domani 3 dicembre 2022: da Ariete a Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo Paolo Fox: le stelle di Ariete e Cancro

Caro Ariete. Sei pronto per una nuova partenza anche nella sfera professionale. Luna eccellente, Sole positivo: giornata sì. Dal 20 dicembre arriva Giove, anche se in realtà, tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio, avremo dei pianeti veloci in aspetto un po’ contrastante. Questo significa, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, che le le idee ci sono. Giove aiuterà, però evidentemente dovremo farle passare queste festività. Dopo il 6 si riparte e comunque i progetti ci sono: tanti Ariete che all’inizio del 2022 erano bloccati, adesso stanno ripartendo. Le piccole tensioni ci sono sempre, anche perché sappiamo che l’Ariete si propone sempre delle grandi mete che prevedono delle grandi battaglie. Anche per chi non è stato bene, tra settembre e ottobre: abbiamo un recupero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

In questo momento, il Cancro ha bisogno di un grande amore. Non necessariamente questo amore dev’essere identificato in una relazione sentimentale, ma potrebbe essere rappresentato da un’amicizia o da diverse conoscenze che ti danno serenità. L’esperto lo dice perché dicembre porterà man mano delle opposizioni planetarie e allora, forse perché l’aria di Natale richiama la famiglia (a cui il Cancro è sempre molto legato) oppure perché quest’aria freddina porta desiderio di abbracci, ben presto il Cancro si chiederà se ha a che fare con le persone giuste in amore. Oggi e domani bando alle preoccupazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 2 dicembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: la Luna di Bilancia e Capricorno

Essere buoni non vuol dire che si accetti tutto, essere simpatici e sempre accondiscendenti, non vuol dire essere superficiali, essere gentili e chiedere scusa non significa essere remissivi nei confronti degli altri. Questo l’oroscopo di Paolo Fox lo dice ai Bilancia che sono, nella maggioranza dei casi, tanto pazienti: se c’è stato un errore, come per tante coppie che dalla scorsa estate hanno dovuto rivedere tanti progetti o sono entrate in crisi, forse è normale, perché la Bilancia si è stancata di dire sempre sì. Il desiderio di allontanarsi delle preoccupazioni ora è davvero altissimo, anche perché la Bilancia può vivere di bellezza: mettete un Bilancia davanti a un tramonto e vi dirà che non gli serve altro. L’emotività e il sentimento contano molto per questo segno zodiacale e spero che al tuo fianco ci sia una persona che ti capisca.

Il Capricorno deve mantenere la rotta, perché lo sai che anche se ti criticano, anche se ti dicono che sei un tipo un po’ troppo testardo, alla fine tutti da te corrono, quando devono risolvere una difficoltà: la tua stabilità fa gola a tutti coloro che sono instabili. Certo, i conflitti possono nascere, soprattutto con persone molto orgogliose, come il Leone o lo Scorpione. Tra oggi e domani, qualche livore andrà dimenticato.













© RIPRODUZIONE RISERVATA