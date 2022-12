Oroscopo Paolo Fox oggi, 3 dicembre 2022/ Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci

L’imperdibile appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox si rinnova anche in questo nuovo weekend freddoloso che inizia oggi, sabato 3 dicembre 2022. L’esperto di astrologia ha svelato le sue previsioni e i suoi preziosi consigli sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle. In questo approfondimento ci occuperemo di coloro che sono nati sotto i segni di Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci. Cosa accadrà loro, tra amore, salute e lavoro? Andiamo subito a scoprilo in questo approfondimento.

Oroscopo Paolo Fox: le sorti di Gemelli e Vergine

I Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, stanno vivendo un periodo veramente molto complesso. Se c’è stato uno stop nel lavoro, non è detto che per forza sia avvenuta una crisi, ma è probabile che ci siano state delle piccole preoccupazioni. Quindi è molto importante adesso ritrovare un po’ di tranquillità. Per ciò che concerne l’amore, i contrasti potrebbero essere stati causati sempre da questa Venere opposta, ma attenzione: dal 10 avremo delle stelle migliori e quindi si arriverà a Natale più sereni, ma bisogna essere cauti e non inciampare nelle polemiche. Diverso il discorso di chi deve rivalersi di un’offesa subita nel lavoro e magari deve cercare di proteggere la propria immagine.

La Vergine piano piano sta tornando a una fase davvero molto interessante. L’esperto aveva parlato di un equilibrio perso e di pensieri. Naturalmente ognuno ha il proprio cielo e l’astrologia va intesa come indicazione, però la volontà, la capacità e le possibilità sono le nostre e poi ci sono gli eventi esterni. Vista la situazione tesa di fine novembre, è facile immaginare: c’è chi è stato male, chi ha dovuto affrontare un problema o chi ha mandato a quel paese qualcuno. Insomma, tutte cose che non sono proprio piacevoli per una persona della Vergine che cerca sempre e comunque l’equilibrio. Se scontri in famiglia o sul lavoro sono stati inevitabili o hai dovuto chiarire qualcosa con una persona che non è stata molto carina nei tuoi confronti, sappi che è iniziato il momento di recupero: dal 6 di più e dal 10 ancora meglio.

Oroscopo Paolo Fox: le stelle di Sagittario e Pesci

Caro Sagittario. La Luna è a favore, il Sole è a favore. Se vuoi vivere un legame, vai avanti! Questo è un periodo che può risvegliare entusiasmo e le emozioni che forse avevi dimenticato. Tra oggi e domani, Luna, Sole, Mercurio, Venere: tutti dalla tua parte. Ecco perché credo che questo sia un periodo anche gratificante, rispetto al blocco che hai subito a settembre.

Dal 6, poi dal 10 e da fine mese ancora di più, piano piano tante stelle torneranno a favore dei Pesci! Stai “guarendo” da una situazione di conflitto e tensione che hai vissuto e probabilmente neanche troppo irrazionale: forse, tra agosto e settembre, c’è stato un allontanamento da una persona cara o comunque una situazione che, dal punto di vista fisico o psicologico, ti ha colpito. Datti da fare per migliorare tutto e, se qualcosa non va bene, cambia. Ora puoi farlo!

