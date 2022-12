Oroscopo Paolo Fox oggi, 3 dicembre 2022/ Toro, Leone, Scorpione e Acquario

È arrivato il tempo di immergersi in una nuova striscia di previsioni astrologiche per il weekend: non può dunque che tornare puntuale, anche oggi, sabato 3 dicembre 2022 l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. L’esperto di astri, come di consueto, ha esposto i suoi consigli agli appassionati nel corso della rubrica dal titolo “Latte e Stelle”, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Se ve le siete persi, siete sempre in tempo per recuperarle. Andiamo a leggere quelle che riguardano Toro, Leone, Scorpione e Acquario.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni di Toro e Leone

Caro Toro. È un momento in cui puoi studiare nuove strategie per fare dei cambiamenti che si riveleranno importanti. Per esempio nel lavoro: Mercurio tornerà favorevole da martedì prossimo e quindi, se pensi che sia giusto cambiare gruppo o ruolo e metterti in gioco in altre situazioni, le stelle sono e saranno con te. Tutto questo processo di innovazione dovrà essere sviluppato entro aprile, perché dopo avremo il massimo: da maggio in poi, tutti i progetti che funzionano andranno meglio. L’oroscopo di Paolo Fox si rivolge alle coppie che vogliono sposarsi o convivere: a fine primavera 2023 ci saranno delle grandi opportunità.

Amico del Leone, più cercano di bloccarti e più riparti, più sfide hai affrontato, più stanchezza hai maturato e più successo hai avuto. È vero che le contese non sono mancate, soprattutto agli inizi di novembre, la maggior parte dei Leone è rimasta un po’ perplessa e forse anche borbottato molto in famiglia. Se c’è un rapporto di coppia in ballo, bisogna tornare a essere più sereni. In amore non idealizzare chi non merita la tua attenzione (lo diciamo ai cuori solitari), mentre le coppie di lunga data dovrebbero cercare di ritrovare un po’ di intimità.

Oroscopo Paolo Fox: il weekend di Scorpione e Acquario

Attività un po’ faticosa per lo Scorpione e questa sera attenzione non solo alla forma fisica, perché bisogna recuperare un po’ di tranquillità. In amore avresti bisogno di tanta leggerezza, anche se però ti avvicini sempre a persone che sono sempre un po’ complicate da gestire. I rapporti con il segno del Leone e dell’Acquario, per esempio, sono intriganti, ma a volte anche un po’ pesanti. Da questo punto di vista, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, coloro che non sono contenti di qualcosa, troveranno il modo di cambiare. Contratti e accordi da rivedere entro la primavera del prossimo anno.

Oggi abbiamo molti pianeti a favore dell’Acquario e l’amore potrebbe tornare ad essere molto importante. I sentimenti vivono un periodo di grande forza e sono favorite le conoscenze. C’è anche un grande desiderio di fare scelte diverse rispetto al passato. L’unico dubbio potrebbe esserci se hai accanto una persona e magari non c’è più tanto feeling: il rischio è di guardarsi attorno.











