OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 3 dicembre: Scorpione, Toro, Pesci, Acquario

Oroscopo di oggi martedì 3 dicembre 2019

Anche oggi, 3 dicembre, torna l’oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze radio di LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto ancora la sua rubrica Latte e Stelle, raccontando diversi particolari segno per segno. L’Ariete vivrà una giornata molto favorevole, grazie a una Luna intrigante. Il Toro vivrà invece momenti complessi e non facili da gestire. Ci potrebbero essere delle discussioni per i Gemelli che dovranno saper gestire le parole di fronte a persone che valgono molto. La situazione lavorativa del Cancro potrebbe subire dei contraccolpi non di poco conto. Il Leone sta vivendo una Luna in opposizione, cosa che potrebbe creare dei disagi non facilissimi da superare. Le giornate di domani e dopodomani potrebbero essere migliori per la Vergine che forse oggi farebbe meglio ad aspettare un po’. Il Sagittario si potrebbe trovare costretto a rispettare una scadenza, forse è il caso di gestire questa cosa con il massimo dell’attenzione ma senza farsi prendere dall’ansia. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 1-6 dicembre di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora all’analisi nel dettaglio dei segni partendo da Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario deve rispettare un impegno e una scadenza, si ha la testa molto fra le nuvole. C’è bisogno di sorridere, come i Gemelli si deve staccare un po’ la spina. Il Capricorno deve tagliare l’inutile e deve fare attenzione a chi cerca di farsi inciampare. Normale che ci siano invidiosi che cercano di bloccare il segno. L’Acquario ha una grande risorsa, la fantasia. Grazie alla creatività si riescono a trovare soluzioni di lavoro anche quando gli altri non le trovano. I Pesci hanno la fortuna che più ci avviciniamo alla seconda parte di dicembre più si migliora visto che Giove non è più contrario e si scalda l’aria.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione cosa prevede l’oroscopo di oggi?

Voltiamo pagina nello studio dell’oroscopo di Paolo Fox e soffermiamoci su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ha una Luna in opposizione che crea disagi la mattina. Le soddisfazioni non mancano. Rispetto alle storie del passato tutto è separato. Bisogna crescere insieme per le nuove relazioni. La Vergine per permettersi di fare molto può fare. Se c’è un problema d’amore si deve aspettare che qualcuno paghi. La Bilancia non si deve far influenzare da chiacchiere o pettegolezzi, inoltre si è molto influenzabili. Se intorno ci sono persone che non guardano con benevolenza si sta male. Al segno piace vivere nell’equilibrio. Lo Scorpione questo martedì non riesce a scaldare l’atmosfera. Una persona può fare delle proposte. Da questo punto di vista il cielo di gennaio e quello di dicembre sono molto caldi. Possiamo parlare di due mesi di recupero. Ci sono molti nodi che si sciolgono.

Paolo Fox, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete deve aspettare qualche settimana ed un’intuizione fulminea sarà di sicuro determinante. Il Toro ha una giornata complessa che si inquadra in un periodo attivo, però si va male se ci sono situazioni da sbrogliare. Non si devono affrontare situazioni di martedì che provocano alcuni conflitti da risolvere nel miglior modo possibile senza coinvolgere amore o famiglia. I Gemelli se intendono portare avanti discussioni o colloqui. Il consiglio è di concludere tutto entro stasera perché è un oroscopo vantaggioso e c’è la possibilità di recuperare forza fisica. Molti hanno tentato di mettersi proprio i bastoni tra le ruote. Il Cancro tra dicembre e gennaio ha una situazione lavorativa che subisce certi contraccolpi. In questi giorni si è alla ricerca di occupazioni che non ci sono.



