Oroscopo Paolo Fox oggi 3 febbraio 2020/ Ariete, Gemelli, Cancro, Toro e…

Oroscopo: Ariete, Gemelli e Leone che lunedì sarà oggi 3 febbraio?

Diamo uno sguardo all’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele partendo da Ariete, Gemelli e Leone. Ariete: Nonostante le difficoltà riscontrate recentemente, questa settimana sembra portare con se un leggero miglioramento. L’ingresso di Venere nel segno a partire da Venerdì permetterà di ottenere buone occasioni anche sul piano sentimentale, mentre richiederà ancora qualche sforzo l’ambito lavorativo, in cui i risultati sembrano non essere mai soddisfacenti. Gemelli: L’ingresso della Luna nel segno che inaugura questa settimana sembra portare con se qualche buona notizia che prelude a dei mesi particolarmente fertili. Chi ha investito molto in una attività presto potrà godere di buoni frutti. L’amore potrebbe rivelarsi molto interessante a partire da venerdì. Leone: Questa settimana sembra riuscire a portare con sé una nuova energia, che si rivelerà libera di esprimersi al massimo a partire da venerdì. Luna e Venere favorevoli nel week end riuscirà a regalare importanti emozioni sul piano sentimentale.

Oroscopo di oggi 3 febbraio: le previsioni di Paolo Fox per Cancro, Toro e Bilancia

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare Cancro, Toro e Bilancia. Cancro: Periodo di ripensamenti. Questa fase, resa particolarmente polemica da Giove e Saturno in opposizione, tradisce una forte insicurezza riguardo alcune questioni in atto: l’incertezza potrebbe portare qualcuno a rifiutare delle proposte, ma questo atteggiamento sembra giustificato da un assetto astrologico che offre poche speranze ai progetti che iniziano ora. Toro: Mercurio e Venere favorevoli sembrano promettere interessanti prospettive, purché si riesca a condividere le cose importanti con persone disposte a mettersi in gioco e a riconoscere le vostre ambizioni. Attenzione alla sfera economica. Bilancia: Le scelte drastiche che potrebbero essere prese prima di inizio primavera potrebbero significare per qualcuno un ritorno sui propri passi, per questo adesso i nati nel segno sembrano preferire temporeggiare, rifiutando ogni pressione proveniente dall’esterno.

