Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 febbraio 2020/ Vergine, Scorpione, Capricorno e…

Oroscopo Paolo Fox: Vergine, Scorpione e Capricorno oggi 3 febbraio 2020

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista oggi 3 febbraio 2020. Andiamo a vedere quanto detto per Vergine, Scorpione e Capricorno. Vergine: I numerosi impegni potranno trovare buone conferme durante questi giorni, nonostante un po’ di tensione e qualche preoccupazione legata alla salute. Scorpione: Settimane impetuose in cui qualcuno potrebbe trovarsi ad essere un po’ demoralizzato. L’ambizione dei nati nel segno non tarderà però a dare alcuni buoni risultati utili a ripagare gli sforzi fatti. Sabato e domenica giornate impegnative per quanto riguarda i sentimenti. Capricorno: Questi giorni tradiscono la necessità di riuscire ad affrontare alcune questioni che richiedono di essere affrontate con calma. Chi si trova in una situazione di dubbio potrà fugare le proprie incertezze scoprendo di non aver motivo per essere messo in dubbio. Qualche difficoltà sul piano relazionale, concentrata specialmente nel week end.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 febbraio 2020: Pesci, Acquario e Sagittario

Paolo Fox torna a parlare dell’oroscopo su LatteMiele, andiamo ora a vedere Pesci, Acquario e Sagittario. Pesci: Una intensa ricerca di conferme potrebbe contribuire a rendere o primi giorni di questa settimana un po’ faticosi, ma a partire da Giovedì la situazione sembra destinata a migliorare. Sarà possibile ridefinire alcuni rapporti lavorativi. Acquario: Settimana confusa. Si fa sentire prepotentemente la necessità di modificare alcune condizioni lavorative e alcuni riferimenti importanti, concentrandosi particolarmente sulle difficoltà che si potrebbero creare dal punto di vista finanziario. Qualche lieve malessere fisico. Sagittario: Nonostante l’iniziale confusione con cui sembra aprirsi questa nuova settimana, a partire da venerdì sarà possibile rendersi conto della grande positività del momento. Progetti e relazioni inaugurati durante questo periodo possono portare buoni risultati.

