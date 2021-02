Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 febbraio 2021/ Chi al top tra Ariete, Leone e Sagittario…

Ariete, Leone e Sagittario: sono i tre segni di Fuoco di cui l’Oroscopo Paolo Fox si è occupato nelle sue previsioni di oggi, mercoledì 3 febbraio 2021, nella consueta rubrica Latte & Stelle in onda su Radio Latte e Miele. Andiamo subito a scoprire cos’ha previsto l’astrologo.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo oroscopo Paolo Fox?

Il primo segno di fuoco per l’Oroscopo Paolo Fox è l’Ariete. Nonostante questo inizio di Febbraio possa aver causato qualche incertezza, presto potrebbero arrivare alcune grandi soddisfazioni. Le difficoltà vissute nel corso degli ultimi mesi sembrano imporre infatti alcune profonde revisioni, fino al raggiungimento di alcune nuove modalità di comportamento che permettano di gestire più efficacemente alcune situazioni. In amore, a partire da Sabato, si potrà contare su qualcosa in più.

E poi è la volta del Leone. Questo giovedì sembra invitare ad una piccola pausa di riflessione, utile a rendersi conto delle situazioni che potrebbero essersi delineate nel corso degli ultimi mesi. Alcune questioni potrebbero non meritare di essere portate avanti, per questo ora sembra indispensabile fermarsi a fare il punto della situazione, accettando di concludere alcune cose qualora si rivelasse necessario.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Ecco infine arrivare a chiudere questa analisi dell’Oroscopo Paolo Fox il Sagittario. Queste giornate invitano a scrollarsi di dosso la noia lasciata dai mesi di fermo, per riuscire a riscoprire entusiasmo nei confronti del futuro, Giornate positive anche per ricucire alcuni rapporti stimolanti.



